Ekim ayı gökyüzü takvimi, astroloji ve gökyüzü meraklıları için yeni bir döneme işaret ediyor; bu ay, “Süper Ay” olarak da bilinen Hasat Dolunayı, 7 Ekim 2025 sabahı saat 06:47’de Koç burcunda gerçekleşti. Peki, Hasat Dolunayı nedir? Hasat Dolunayı ne zaman? Hasat Dolunayı nereden görülür?

HASAT DOLUNAYI NEDİR?

Hasat Dolunayı, Sonbahar Ekinoksu’na en yakın tarihte gerçekleşen Dolunaydır ve geleneksel olarak Kuzey Yarımküre’de tarım sezonunun son hasatlarının toplandığı dönemi simgeler; bu nedenle hem doğada hem de insanların ruhsal dünyasında bir “tamamlanma” enerjisi taşır, ayrıca parlak ışığıyla tarih boyunca çiftçilere tarlalarını toplama imkânı sunmuş ve astrolojide geçmiş emeklerin karşılığını alma ile yeni bir döngüye hazırlanma süreciyle ilişkilendirilmiştir.

HASAT DOLUNAYI NE ZAMAN?

Hasat Dolunayı, 7 Ekim 2025 sabahı saat 06:47’de Koç burcunda gerçekleşti.

HASAT DOLUNAYI NEREDEN GÖRÜLÜR?

Hasat Dolunayı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri üzerinde yükselmesi New Jersey eyaletindeki Jersey City'den gözlemlendi.