Hasat dönemi başladı: Yeşil altın için jandarma nöbette!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik ve Komando timleri, vatandaşların önemli geçim kaynağı olan Antep fıstığında hasat döneminin başlamasıyla artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için harekete geçti. Jandarma ekipleri, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak, üreticinin emeğini korumak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan yaya ve motorlu devriye, havadan da dron destekli önleyici kolluk hizmetleri icra etmeye başladı.

Fıstık hasat sezonun başlamasıyla komando timlerinin de katılımıyla daha da arttırılan güvenlik önlemleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamayı, suç ve suçluların tespitini amaçlıyor.