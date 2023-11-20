Hasat edilmeyi bekliyorlardı, yerle bir oldular: Zarar yüzde ellinin üzerinde...

Yayınlanma: 20.11.2023 - 19:37

Güncelleme: 20.11.2023 - 19:37

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, merkeze bağlı Ortaoba köyünde rüzgarın hasar verdiği mısır tarlalarında incelemelerde bulunarak çiftçilerde bilgiler aldı. Mehmet Bayram, mısır ekili 3 bin dekar alanda hasar oluştuğunu belirterek, “Şu anda Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyümüzdeyiz. Köyümüzde yaklaşık 3 bin dekar alanda hasadı yapılmayı bekleyen mısırın yerle bir olduğunu gördük. Hasat yapılmamış tarlalar tamamen biçer girmeyecek şekilde kırılarak yatmış vaziyette. Bu durum çiftçimiz için zor bir süreç. Doğal afetler ülkemizin gerçekleri ve burada da yaşanan bir doğal afettir. Bu yaşananlardan dolayı çiftçilerimizin ciddi bir mağduriyeti var. Şu anda içinde bulunduğumuz tarla 40 dönüm ve ciddi oranda hasar olduğunu görüyoruz. Çiftçilerin buraya biçer sokup söktürme şansı yok. Mısır tamamen karışık bir şekilde tarlaya yatmış durumdadır. Yaptığımız incelemelerin ardından buradaki hasarlarla ilgili bilgileri valimiz ve milletvekillerimize ileteceğiz. Bu anlamda tarlalarında hasar oluşan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Tarla sahibi Mahmut Demirel ise, "Zararımız şu anda yüzde 50’nin üzerindedir. Tarladaki mısırında tamamına yakını yatmış durumdadır. Ofisten sıra alamadığımız için beklerken bunlar oldu. Biçer alabildiğini alacak, alamadığını ise elimizle toplamaya çalışacağız" diye konuştu.

Köy Muhtarı Duran Karakoç da, "Hafta sonu köyümüzde görülmedik bir rüzgar esti. Yaşanan rüzgar nedeniyle de mısır tarlalarımız zarar gördü. Şuan için köyümüz çiftçilerinin bir kısmı mağdur. Bu mağduriyetin amacı randevu alamamaktandır. Mısırdaki neminde düşük olmasından dolayı hasadı yapamadık. Çiftçimizin yüzde 50’ye yakın bir hasarı var. Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.