Türkiye’nin ilk tescilli kenevir tohumu hasat edildi

Yayınlanma: 19.11.2023 - 18:29

Güncelleme: 19.11.2023 - 18:29

Kenevir üretimini yeniden yaygınlaşmasına yönelik kararın ardından seçilen 20 pilot ildeki çalışmalar devam ediyor. Amasya’nın Suluova ilçesinde de 5 bin 200 dekarlık alanda kenevir hasadı gerçekleştirdi. KenevirO Samsun’un Havza ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’ne kurduğu fabrikada, ham ve boyalı elyaf üretimi, boyalı ve ham iplik üretimi, kıtık üretimi, kıtıktan yüzde 100 doğal kedi kumu ve hayvan altlığı üretimi yapacak.

Değişik amaçlarda kullanılmak üzere 11 kenevir adaylarının olduğunu belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Selim Aytaç, “Şu anda Türkiye tarımında 2 teşhir çeşit var. Birisi vezir, diğeri de narlı. Bugün de hasadını yaptığımız narlı çeşidiydi. Narlı liflik bir çeşit. İnce sapı, dallanmayan özelliği var. Bu tekstil anlamında liftlik amaçlı olarak ideal bir çeşidimizdir. Tabi sadece vezir ve narlı yetmiyor. Gelecekte sanayinin ve endüstrinin gelişmesiyle yeni yeni çeşitlere ihtiyaç var. Örneğin hayvan yemi amaçlı yemlik çeşit.

Bizim de bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Islah çalışmalarımızın son noktasına gelmiş bulunmaktayız. Yine kapalı ortamlarda ilaç amaçlı çeşit çalışmalarımız devam ediyor. Kozmetik ve ilaç ile ilgili olan. Yine daha yüksek oranda sap verebilen sap çeşit adaylarımız var. 2 yıldan beri Samsun ve Tokat’ta bu adaylarımızı performans testlerine aldık. 1 yıl daha yapacağız. 3 yıl bittikten sonra son nihai kararı verip tescillendirmiş olacağız.

Bunlarla ilgili değişik amaçlarda kullanılmak üzere 11 adayımız var. 11 adayın içerisinden ihtiyaç olan adaylarımızı tescili için Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol ve sertifikasyon birimine göndereceğiz. Kenevir bir güçtür. Ülkemizin hem tarımsal hem de sanayide yükselişi kenevirle daha iyi bir noktaya gelebilir. Çünkü 2019 yılında AB’nin almış olduğu Yeşil Mutabakat ile temiz tarım istiyor. Temiz bir sanayi istiyor. Kenevir de buna çok iyi bir aday. Biz de buradan çıkış yapabiliriz” dedi.



