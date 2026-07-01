Hastalık yıllardır yakasını bırakmadı: Dünyaca ünlü model artık nefes bile alamadığını açıkladı

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukları gözyaşları içinde anlattı. Hadid, "Mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyorum. Beynimde tek bir hücre bile çalışmıyor gibi hissediyorum" dedi

YILLARDIR LYME HASTALIĞI İLE SAVAŞIYOR

Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Hastalığının nüksetmesi üzerine yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukları takipçileriyle paylaşan 29 yaşındaki model, verdiği savaşı gözyaşları içinde anlattı.

Paylaşımında ağrı, yorgunluk, anksiyete, zihinsel bulanıklık ve travma gibi belirtileri tarif etmenin güçlüğüne dikkat çeken Hadid, bu semptomların uzun sürdüğünde kişiyi derin bir yalnızlığa ve depresyona sürükleyebileceğini ifade etti.

"DOĞRU TEDAVİYİ VE RUTİNİ BULDUĞUNUZU SANIYORSUNUZ"

Sürekli çözüm arayışında olduğunu belirten Hadid, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Kitaplar okuyup kendi kendinizi teşhis etmeye çalışıyor, her yolu deniyorsunuz. Sonunda birkaç güzel gün geçiriyor, doğru tedaviyi ve rutini bulduğunuzu sanıyorsunuz. Tam her şey yoluna girdi derken yeni bir atak geliyor ve yeniden belirsizliğin içine düşüyorsunuz."

Sağlık sorunları nedeniyle planlarını sık sık iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen model, "Güne daha başlamadan anksiyete ve fiziksel ağrılarla uyanıyorsunuz. Buna rağmen, tükenmiş bir beden ve zihinle günü tamamlayacak gücü kendinizde bulmanız gerekiyor" dedi.

"KENDİME SÜREKLİ HATIRLATIYORUM"

Benzer zorluklar yaşayan takipçilerine de seslenen Hadid, iyileşmenin doğrusal olmayan, inişli çıkışlı bir süreç olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

"İyileşme sürecinin doğrusal olmadığını kendime sürekli hatırlatıyorum. Yaşadığımız her zorluğun bize yeni bir ders, daha derin bir şefkat ve farkında olmadığımız bir güç kattığına inanıyorum. Hayatta yaşanan her şeyin daha derin bir amacı var. "Mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyorum. Beynimde tek bir hücre bile çalışmıyor gibi hissediyorum. Yine de bugün duş alırken bayılmadım; bunu yaşayanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Bugünkü en büyük başarım buydu."

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, 'Spirochete' adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı, etkilenen bir kişiden diğerine bulaşıcı değildir. Lyme hastalığı deride, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olabilir. Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır, hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır ve hastalık tüm vücuda yayılmıştır. Lyme hastalığının birinci evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir: Üşümeli titreme, ateş, genel bir halsizlik, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, kas ağrısı, sertleşmiş boyun. Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.