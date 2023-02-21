Hatay'daki depremin ardından Şahan Gökbakar böyle isyan etti: Milyar milyar yardım toplandı ama...
Oyuncu Şahan Gökbakar, Hatay'daki depremler sonrasında bölgedeki "çadır" eksikliğine dikkat çekerek tepki gösterdi.
Oyuncu Şahan Gökbakar, 6 Şubat günü meydana gelen ve 40 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından dün saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, saat 20.07'de de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrasında sosyal medya hesabından bölgedeki çadır yetersizliğine dikkat çekti.
Tepki gösteren Gökbakar, "Bu kadar milyar milyar yardım toplandı ekranlardan, AFAD, İBB, dernekler, şirketler vs. bütün herkes çadır kent kurduk dedi. Hatta TV’lerde antreli ve kilerli falan diye bir de çadır güzellemesi yaptı bazıları ama hâlâ insanlar çadır diye yalvarıyor!!! Yazık!!" dedi.
Bu kadar milyar milyar yardım toplandı ekranlardan, Afad, IBB, dernekler, şirketler vs. bütün herkes çadır kent kurduk dedi. Hatta tvlerde antreli ve kilerli falan diye bir de çadır güzellemesi yaptı bazıları AMA HALA INSANLAR ÇADIR DIYE YALVARIYOR!!! Yazık!!— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 21, 2023
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