Hava kirliliği sperm sayısını azaltıyor
ABD'de Maryland Üniversitesi'ndeki bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları incelemede hava kirliliğinin beyini etkilediği ve bunun sonucunda sperm sayısının azaldığını tespit etti.
Embriyolog Turgay Barut, hava kirliliğinin üreme sağlığına ilişkin laboratuvar çalışmalarının ABD’nin Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildiğini belirtti.
Barut, “Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalan erkek farelerde sperm sayısının azalmasından beynin hipotalamus bölgesindeki belirli sinir hücrelerinin iltihaplanmasının sorumlu olduğunu göstermiştir” dedi.
Barut, sözlerine şöyle devam etti:
“Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları tarafından yapılan çalışma hava kirliliği ile düşük sperm sayısı arasındaki bağlantıyı ve mekanizmasını açıklayan ilk çalışmalardan biridir ve ayrıca bu etkiyi azaltma amaçlı tedaviler için de bir potansiyel oluşturmaktadır.”
“Çalışmanın yürütücüsü Dr. Zhekang Ying ‘Bulgularımız, hava kirliliği sebebiyle (en azından sperm sayımında) meydana gelen hasarın, farelerin beyinlerinde sadece bir iltihaplanma işaretçisinin kaldırılmasıyla onarılabileceğini gösteriyor. Bu durum, hava kirliliğinin doğurganlık üzerindeki zararlı etkilerini önleyebilen veya tersine çevirebilen terapiler geliştirebileceğimiz anlamına geliyor’ dedi.”
'MANTIKLI BİR DURUM'
“Hava kirliliğinin neden olduğu beyin iltihabının, testis fonksiyonundaki değişikliklerden sorumlu olabileceğini öne sürdüler. Bilim insanları sağlıklı fareleri ve beyninde IKK2 isimli enflamasyon işaretçisi olmayan fareleri kirli havaya maruz bıraktıklarında sağlıklı farelerin sperm sayısında azalma tespit edilirken IKK2 mutant farelerde bir değişiklik olmadığını fark etti.”
“Dr. Ying ayrıca ‘Beyin ve üreme organları arasında önemli bir köprü olduğunu bildiğimiz hipotalamustaki nöronların sperm sayısındaki azalmaya neden olan enflamasyon tepkisi vermesi aslında gayet mantıklı bir durum’ diye konuştu.”
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den seçim hamlesi
- Erdoğan’ın diploması hakkında karar
- Diyanet'in 'baldız' takıntısı: Halası, teyzesi de olur
- Milyoner'e damga vuran 'Galatasaray' sorusu
- İki sarı kart var atılan oyuncu yok! Maç tekrarlanabilir
- Erdoğan'a seçmenden kötü haber!
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin kötü haber
- NY Times'tan çarpıcı 'Erdoğan' analizi
- Ünlü şarkıcı uçak kazası kurbanı
- Lütfü Türkkan ilk kez konuştu