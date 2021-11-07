Hava kirliliği sperm sayısını azaltıyor

07 Kasım 2021 Pazar, 00:00

Embriyolog Turgay Barut, hava kirliliğinin üreme sağlığına ilişkin laboratuvar çalışmalarının ABD’nin Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildiğini belirtti.



Barut, “Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalan erkek farelerde sperm sayısının azalmasından beynin hipotalamus bölgesindeki belirli sinir hücrelerinin iltihaplanmasının sorumlu olduğunu göstermiştir” dedi.

Barut, sözlerine şöyle devam etti:

“Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları tarafından yapılan çalışma hava kirliliği ile düşük sperm sayısı arasındaki bağlantıyı ve mekanizmasını açıklayan ilk çalışmalardan biridir ve ayrıca bu etkiyi azaltma amaçlı tedaviler için de bir potansiyel oluşturmaktadır.”

“Çalışmanın yürütücüsü Dr. Zhekang Ying ‘Bulgularımız, hava kirliliği sebebiyle (en azından sperm sayımında) meydana gelen hasarın, farelerin beyinlerinde sadece bir iltihaplanma işaretçisinin kaldırılmasıyla onarılabileceğini gösteriyor. Bu durum, hava kirliliğinin doğurganlık üzerindeki zararlı etkilerini önleyebilen veya tersine çevirebilen terapiler geliştirebileceğimiz anlamına geliyor’ dedi.”

'MANTIKLI BİR DURUM'

“Hava kirliliğinin neden olduğu beyin iltihabının, testis fonksiyonundaki değişikliklerden sorumlu olabileceğini öne sürdüler. Bilim insanları sağlıklı fareleri ve beyninde IKK2 isimli enflamasyon işaretçisi olmayan fareleri kirli havaya maruz bıraktıklarında sağlıklı farelerin sperm sayısında azalma tespit edilirken IKK2 mutant farelerde bir değişiklik olmadığını fark etti.”

“Dr. Ying ayrıca ‘Beyin ve üreme organları arasında önemli bir köprü olduğunu bildiğimiz hipotalamustaki nöronların sperm sayısındaki azalmaya neden olan enflamasyon tepkisi vermesi aslında gayet mantıklı bir durum’ diye konuştu.”