Yeni haftaya girerken birçok kişi, “Hava sıcaklıkları düşecek mi?” ve “Yağışlar devam edecek mi?” sorularını merak ediyor. Peki, Havalar soğuyacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak?

HAVALAR SOĞUYACAK MI?

Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda 7 derece kadar düşecek. Yağışlar İstanbul’da önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren etkili olacak. Antalya’nın Batı bölgelerinde de etkili olacak. Fethiye’nin de güney tarafında etkili olacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tüm Türkiye’de düşecek.