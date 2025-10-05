Cumhuriyet Gazetesi Logo
Havalar soğuyacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak?

5.10.2025 11:36:00
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Peki, Havalar soğuyacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftaya girerken birçok kişi, “Hava sıcaklıkları düşecek mi?” ve “Yağışlar devam edecek mi?” sorularını merak ediyor. Peki, Havalar soğuyacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak?

 

 

 

HAVALAR SOĞUYACAK MI?

 

Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda 7 derece kadar düşecek. Yağışlar İstanbul’da önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren etkili olacak. Antalya’nın Batı bölgelerinde de etkili olacak. Fethiye’nin de güney tarafında etkili olacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tüm Türkiye’de düşecek. 

