Hayal Köseoğlu ses çıkarmayan ünlülere seslendi! Atatürk paylaşımı dikkat çekti
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, İmamoğlu’nun tutuklanmasına sessiz kalan sanatçılara tepki göstererek, “Ses çıkaramayan sanatçı olamaz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından sosyal medyada tepkiler büyüyor. Ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken, bazıları ise İmamoğlu’na desteklerini açıkça dile getiriyor.
Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, İmamoğlu’nun tutuklanma kararına sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi.
PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLARDA BULUNDU
Köseoğlu, önce Instagram hesabında "Sanatçıymış, ses çıkaramazmış" değil, "Ses çıkaramayan sanatçı olamaz" diyeceksiniz" ifadelerini kullanarak sanat camiasındaki sessizliği eleştirdi.
Ardından X hesabında yaptığı paylaşımda, "Atatürk’ü hapisten çıkarın, bizim sektör helak oldu üzüntüden" diyerek, sadece Atatürk’ü paylaşarak tepki gösterenlere sert çıktı.
Ünlü oyuncunun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sanat dünyasındaki sessizlik tartışmaları da devam ediyor.
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