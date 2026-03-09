'Hayalet Avcıları'nın yıldızı Jennifer Runyon hayatını kaybetti

1980’li yılların unutulmaz yapımlarında rol alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Amerikalı oyuncu Jennifer Runyon, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya üzerinden duyuran ailesi, Runyon'un geçtiğimiz cuma gecesi sevdiklerinin yanında huzur içinde vefat ettiğini açı.

"UZUN VE ZORLU BİR YOLCULUKTU"

Ailesi tarafından paylaşılan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz cuma gecesi sevgili Jennifer'ımız vefat etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktu ve ailesinin yanında son buldu. Hayata olan sevgisi, ailesine ve arkadaşlarına olan bağlılığıyla her zaman hatırlanacak. Huzur içinde uyu sevgili Jenn'imiz."

Oyuncunun kesin ölüm nedeni resmi olarak açıklanmasa da, bir süredir ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiği öğrenildi.

HAYALET AVCILARI'NIN UNUTULMAZ YÜZÜ

Jennifer Runyon, sinema tarihine damga vuran 1984 yapımı 'Hayalet Avcıları' (Ghostbusters) filmindeki psikokinez deneyi sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Kariyerine 80'li ve 90'lı yıllarda ivme kazandıran oyuncu, popüler sitcom 'Charles İş Başında' (Charles in Charge) dizisindeki Gwendolyn Pierce rolüyle de büyük bir şöhret yakalamıştı.

HOLLYWOOD'UN ÖNEMLİ FİGÜRLERİNDENDİ

Kariyeri boyunca pek çok başarılı projede yer alan Runyon; 'Another World', 'Quantum Leap' ve 'Murder, She Wrote' gibi dönemin ses getiren dizilerinde boy gösterdi. İlerleyen yıllarda spot ışıklarından uzaklaşmayı tercih etse de, canlandırdığı karakterlerle kült film ve dizilerin sembol isimlerinden biri olmayı sürdürdü.