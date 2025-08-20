Hayatını kaybeden fenomen 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'ın eşinden ilk paylaşım: 'Şansın yanına geldi aşkım...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 17:22:00
Haber Merkezi
12’nci kattan düşerek hayatını kaybeden yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Eşi Aleyna Dalgakıran'dan ilk paylaşım geldi.

Ankara’da 12’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki 'Jrokez' adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yayıncı, memleketi Mersin’de düzenlenen cenaze töreniyle dualar eşliğinde toprağa verildi.

19 Ağustos’ta Muğdat Camisi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde Dalgakıran’ın tabutu, tutkusu olan Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Sevenleri, gözyaşları arasında genç yayıncıyı omuzlarında taşıyarak uğurladı.

EŞİNDEN KAHREDEN PAYLAŞIM

Oğuzhan Dalgakıran’ın eşi Aleyna Dalgakıran, büyük acının ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı.

Eşinin mezarını ziyaret eden Aleyna Dalgakıran, yayımladığı kareye “Şansın yanına geldi aşkım. Yanındayım, birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle. Şans meleğin burada, meleğim benim” notunu düştü.

Genç yaşta yaşamını yitiren Oğuzhan Dalgakıran'ın eşinin paylaşımı yürek yaktı.

İşte o paylaşım:

Image

