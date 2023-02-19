Hayko Cepkin'den A Haber'in deprem haberine tepki
Şarkıcı Hayko Cepkin, A Haber'in deprem haberine tepki gösterdi. Cepkin "Tarihin en zekası düşük insansılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi" dedi.
Şarkıcı Hayko Cepkin, iktidara yakın A Haber'in Malatya'da 6 kişinin kaldığı 25 metrekarelik çadırın büyüklüğü ve sıcaklığına vurgu yaptığı habere tepki gösterdi.
Cepkin paylaşımında, "Bundan sonrasında küfürsüz ilerlemek daha da zorlaşacak. Antreli çadır, kiler, sanki bu büyük afetten mutluluğa bir anda ulaşan insan figürleri. Tarihin en zekası düşük insan'sılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi" ifadelerini kullandı.
Bundan sonrasında küfürsüz ilerlemek daha da zorlaşacak. Antreli çadır, kiler, sanki bu büyük afetten mutluluğa bir anda ulaşan insan figürleri. Terihin en zekası düşük insan'sılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi.— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) February 19, 2023
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