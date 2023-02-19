Hayko Cepkin'den A Haber'in deprem haberine tepki

Şarkıcı Hayko Cepkin, A Haber'in deprem haberine tepki gösterdi. Cepkin "Tarihin en zekası düşük insansılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 16:24
Hayko Cepkin'den A Haber'in deprem haberine tepki
Abone Ol google-news

Şarkıcı Hayko Cepkin, iktidara yakın A Haber'in Malatya'da 6 kişinin kaldığı 25 metrekarelik çadırın büyüklüğü ve sıcaklığına vurgu yaptığı habere tepki gösterdi.

Cepkin paylaşımında, "Bundan sonrasında küfürsüz ilerlemek daha da zorlaşacak. Antreli çadır, kiler, sanki bu büyük afetten mutluluğa bir anda ulaşan insan figürleri. Tarihin en zekası düşük insan'sılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi" ifadelerini kullandı.

 


Hayko Cepkin a haber deprem

En Çok Okunan Haberler