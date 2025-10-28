Hayvanseverlerden ‘yasaklı ırk’ kararına tepki: ‘Yaşama dokunma’

İstanbul İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde toplanan hayvan hakları savunucuları, 15 Ekim’de düzenlenen İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu (Sahipsiz Hayvan İl İzleme ve Denetim Komisyonu) toplantısına ait resmi raporda, “yasaklı ırk” köpeklerin 5199 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesi kapsamında bakımevlerinde “değerlendirileceği” ifadesine tepki gösterdi.

Bu ifadenin sahada “öldürme veya itlaf” uygulamalarına dayanak olarak yorumlandığına dikkat çeken hayvanseverler basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını hayvanseverler adına Arsun Akün Önol okudu.

‘BARINAKLARIN YÜZDE 93’Ü DOLU’

Kurulun raporuna göre, yalnızca Haziran–Eylül ayları arasında 9 bin 612 köpeğin toplatıldığına dikkat çeken Önol, “2025 yılı başından bu yana bu sayı 26 bin 426’ya ulaştı. Aynı dönemde barınak doluluk oranı yüzde 93’e çıkarken, yalnızca 8bin 244 köpeğin kısırlaştırıldığı belirtildi” dedi. Tepkilerin odağındaki raporda geçen ‘Bakımevlerinde mevcut yasaklı ırklara, 5199 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesi kapsamında işlem yapılacak’ ifadesini anımsatan Önol, bu maddenin bilimsel temelden yoksun olduğunu belirterek “Etik dışı bir yaklaşımı meşrulaştırıyor ve fiilen ‘toplu infaz’ anlamına geliyor” diye konuştu. Hayvan hakları savunucuları, “yasaklı ırk” olarak tanımlanan köpeklerin barınaklarda yeniden sahiplendirilmesinin yasak olduğunu, bu durumun hayvanların yaşam hakkını ihlal ettiğini vurgulayarak merdiven altı üretimin sürdüğüne, barınaklardaki kötü koşullara ve rehabilitasyon eksikliğine dikkat çekti. Sahipsiz Hayvan İl İzleme ve Denetim Komisyonu’nun bu yönde bir karar alma yetkisi bulunmadığını ifade eden Önol, “ 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri gereğince yalnızca İl Hayvanları Koruma Kurulu karar alabilir. İl İzleme ve Denetleme Kurulu’nun ise sahipsiz hayvanlar hakkında karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla alınan bu soykırım kararı yok hükmündedir. Bu kararın uygulanması durumunda doğrudan suç işlemiş olacaksınız” ifadelerini kullandı.

‘TEHLİKELİ IRK YOKTUR’

Hayvanseverler, İçişleri Bakanlığı’nı ve ilgili kurumları bilimsel, etik ve hukuki temele dayalı politikalar üretmeye çağırdı. “Tehlikeli ırk yoktur, tehlike insan eliyle yaratılır” vurgusu yapan hayvanseverler, hayvanların değil sistemsizliğin ve ihmallerin toplum için tehdit oluşturduğu dile getirdi. Hayvanseverler eylemlerini “Yaşama dokunma. Yaşamı büyüt” ve “Tehlikeli ırk yoktur, tehlike insandır” sloganlarıyla sonlandırdı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), 26 Ekim’de İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 15 Ekim tarihli toplantısında alınan kararların hukuka aykırılığı ve 5199 sayılı Kanun’a aykırı “yasaklı ırkların öldürülmesi” yönündeki uygulamalar hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayette bulundu.