Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisinin adı belli oldu

19 Ekim 2021 Salı, 00:00

FOX TV’nin Japonya’da ses getiren Oasis dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek yeni dizisinin çekimleri sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor.

Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi olacak dizinin ismi ‘Misafir’ olacak. Yeni dizi Misafir yakında FOX TV’ de yayınlanacak.