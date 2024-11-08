Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'den tepki çeken fotoğraf!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:12

Güncelleme: 08.11.2024 - 13:12

İlk ve Son dizisinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe, parçalanmış manken uzuvları arasında çektirdikleri fotoğrafla tepki topladı. Sosyal medyada, fotoğrafın özellikle son dönemde vahşice işlenen kadın cinayetlerine karşı duyarsızlık yarattığı eleştirileri yükseldi.



Özellikle İstanbul Fatih'te Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katletmesinin üzerine toplum bu cinayetler karşısında birleşmişti. Yayımlanan fotoğrafa, kadın, çocuk cinayetlerinin sayısının giderek artması üzerine böyle bir paylaşımın çok rahatsız edici olduğu ve ders alınmadığı yorumları geldi.

Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu'nun o dönemki kız arkadaşının ilk sergisi için verdiği pozlar dikkat çekmiş fakat kısa bir sürenin ardından yaşanan kadın cinayetleriyle birlikte tepkiler büyümüştü. Kaygılaroğlu, gelen tepkiler sonrası, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" açıklamasında bulunmuştu.