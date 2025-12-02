MasterChef’in 2 Aralık tarihli yeni bölümünde konuk şef olarak Hazer Amani yer alacak ve yarışmacılar, Hazer Amani’nin tariflerini uygulayarak hem yeteneklerini hem de yaratıcılıklarını sergileyecek. Peki, Hazer Amani kimdir? MasterChef konuğu Şef Hazer Amani kaç yaşında, nereli?

Hazer Amani kimdir?

1977 yılında Ankara’da doğan Hazer Amani, baba tarafından İran kökenlidir. TED Ankara Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu aşçılığın peşinden gitmeye karar veren Amani, Güney Afrika’da dünyanın önde gelen gastronomi okullarından Le Cordon Bleu’de eğitim aldı.

Eğitim VE Meslekİ Gelişimi

Güney Afrika’da üç yıl süren profesyonel mutfak eğitiminin ardından aşçı olarak çalışmaya başlayan Hazer Amani, aynı zamanda Cape Wine Academy’de dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı. Toplam dokuz yıl Güney Afrika’da kaldığı bu süreç, onun mutfak kültürüne uluslararası bir perspektif kazandırdı.

TÜrkiye’ye Dönüş ve Kariyeri

Güney Afrika’da bir otelde baş aşçı olarak görev yaparken, Türkiye’deki Chilai restoranının genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışan Amani, 2010 yılında Türkiye’ye dönerek Chilai’de Yönetici Şef olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede dikkat çeken başarılar elde eden şef, 2011 yılında “En Yaratıcı Şef” ödülüne layık görüldü.

Amani, 2018 yılında jüri üyesi olarak dahil olduğu MasterChef Türkiye programıyla Türkiye çapında geniş bir kitle tarafından tanındı ve ünü daha da yayıldı.