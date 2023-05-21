Hazır yufkayla yapılan ve asla dağılmayan çıtır böreğin sırrı! 1 tepsi anında bitiyor

Yayınlanma: 21.05.2023 - 00:11

Güncelleme: 21.05.2023 - 00:11

Hazır yuflayla yapılan ve asla dağılmayan bir börek tarifi var! Çıtırlığına hayran kalabilirsiniz. Mynet'te yer alan içerikte; Hazır yufkayla yapılan çıtır böreğin tarifi;

Malzemeler

4 adet yufka

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurtanın sarısı

Sos malzemeleri

2 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

İç malzemeleri

500 gr lor peyniri

100 gr kaşar peyniri

İsteğe göre maydanoz

Hazırlanışı

Yufkayı düz bir zemine serin ve 12 eşit parçaya bölün.

Üzerine sos malzemelerini karıştırıp dökün.

İç malzemesini de bir kapta iyice karıştırıp yufkanın üzerine yerleştirin ve sigara böreğinden biraz daha kalın olacak şekilde sarın.

Yumurta sarılarını iyice çırpıp böreklerin üzerine sürün ve 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

2.BÖREK TARİFİ:

Hazır yufkayla yapılan 2.bir börek tarifi daha var.

MALZEMELER

2 adet yufka

½ su bardağı tereyağı (eritilmiş)

450 gram lor peyniri

½ demet maydanoz

1,5 su bardağı soda

1adetyumurta sarısı

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

TARİF

Yufkayı tezgâha serin. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve diğer yufkayı da üzerine serip aynı şekilde eritilmiş tereyağını üzerine yayın.

İki kat yağlanmış yufkaları 12 eşit üçgen parçaya bölün.

Her bir üçgenin geniş kısmına lor peynirli, maydanozlu harçtan ekleyin ve kenarlardan katlayıp, rulo börek şeklinde katlayın.

Soda dolu kabın içerisine tüm börekleri ekleyin ve 10 dakika dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz börekleri soda banyosundan çıkarın ve hafif sıkıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpiştirin.

180 derece fırında 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra afiyetle yiyin!