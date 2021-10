HBO duyurdu: Sex and the City'nin yeni bölümleri aralıkta yayınlanacak

05 Ekim 2021 Salı, 15:56

HBO, "Sex and the City"nin devam dizisi "And Just Like That"in aralık ayında yayınlanacağını duyurdu. 17 yıl sonra geri dönen dizinin yeni sezonu 10 bölümden oluşacak.

DİZİNİN KONUSU NE?

New York'ta beş kadının arkadaşlık, ilişkiler üzerine hikâyesini anlatan "Sex and the City", 1998-2004 yılları arasında yayınlanmıştı. 10 bölümden oluşacak olan devam dizisi, Carrie, Charlotte ve Miranda'nın 50'li yaşlarındaki hikâyesini konu edinecek.

YENİ BİR İSİM KADROYA GİRİYOR

Yeni çekilen sezonda orijinal dizide Samantha Jones karakterini canlandıran Kim Cattrall yer almayacak. Cattrall’ın yerine, arkadaş grubunun dördüncü üyesi olarak oyuncu Nicole Ari Parker kadroda yer alacak.