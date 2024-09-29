Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:55

Güncelleme: 29.09.2024 - 10:55

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerine verildi. 11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülüne, yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun yaptığı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmine verildi. Peki, Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ KONUSU

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Güneydoğu’da borcunu ödemek için bir domates hasadı sırasında kavurucu güneşin altında durmaksızın çalışan Eyüp’ün hikayesini konu ediyor. Eyüp, amiriyle yaşadığı bir çatışmanın ardından radikal bir çözüm arayışıyla şehirde dolaşır.

HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ OYUNCULARI

Salih Taşçı

Murat Fıratoğlu

Sefer Fıratoğlu

Güneş Sayın