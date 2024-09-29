Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
31. Adana Altın Koza Film Festivali'de En İyi Film Ödülü'nü Murat Fıratoğlu yönetmenliğindeki "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" kazandı. Peki, Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerine verildi. 11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülüne, yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun yaptığı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmine verildi. Peki, Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ KONUSU
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Güneydoğu’da borcunu ödemek için bir domates hasadı sırasında kavurucu güneşin altında durmaksızın çalışan Eyüp’ün hikayesini konu ediyor. Eyüp, amiriyle yaşadığı bir çatışmanın ardından radikal bir çözüm arayışıyla şehirde dolaşır.
HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ OYUNCULARI
Salih Taşçı
Murat Fıratoğlu
Sefer Fıratoğlu
Güneş Sayın
En Çok Okunan Haberler
-
- İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın ölümünü doğruladı
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- Erdoğan'dan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına açıklama