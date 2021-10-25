Her 10 kişiden 7’si kilosundan memnun değil

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:18

Araştırma şirketi Areda’nın bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2021 Vücut Ağırlığı Araştırması’nda katılımcılara sağlıklı beslenme ve diyet üzerine birçok soru yönetildi.

Araştırmada kilo memnuniyeti öne çıktı. Buna göre, her 3 kişiden sadece 1’inin kilosundan memnun olduğu görüldü. Katılımcılara yöneltilen ‘Mevcut kilonuzdan memnun musunuz?’sorusuna, kişilerin yüzde 30,4’ü ‘evet’ yüzde 69,6’sı ise ‘hayır’ cevabını verdi.

DİYET İLE ZAYIFLAMAYA İNANÇ AZALIYOR

‘Diyet ile zayıflayabileceğinize inanıyor musunuz?’ sorusuna da katılımcıların yüzde 59,3’ünün ‘evet’, yüzde 40,7’sinin ‘hayır’ cevabını verdi. Kişiler, özellikle internette görüp denenen diyet, kür ve sözde sağlıklı tariflerin birçoğunun işe yaramaması diyet ile zayıflanabileceği inançlarının olumsuz etkilendiğini aktardı.

SAĞLIKLI BESLENDİĞİNİ DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜKSEK

Son yılların en popüler konularından biri olan sağlıklı beslenmeye yönelik ise katılımcılara yöneltilen, ‘Sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor musunuz?’ sorusu ise büyük oranda olumlu cevaplandı. Her 10 kişiden 6’sının sağlıklı beslendiğini söylediği araştırmada, ilgili soruya ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 62 ile ön plana çıktı. Katılımcıların yüzde 38’i ise sağlıklı beslenmediğini belirtti.