Her derde deva, ağrı kesici özelliği olan baharat! Bir tutamı bile yetiyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:30

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 23:13

Son zamanların en gözde baharatı olan zerdeçal, sağlık açısından oldukça faydalı fakat, kullanım şekline göre biyoyararlılık durumu değişiyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir, yazmış olduğu bir yazıda zerdeçalla ilgili pek bilinmeyen detayları paylaştı.

ALTIN BAHARAT, ZERDEÇAL!



Zerdeçalı esas önemli kılan ise kurkumin bileşiği’dir. Kurkumin; çok güçlü bir antioksidan( koruyucu), anti-inflamatuar ( iltihap önleyici) dir. Bu özelliği sayesinde tıp dünyasında tedaviye destek besinler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.



Zerdeçal ;



1-Safra üretimini arttırarak sindirime, hazımsızlığa yardımcı olur. 2-İltihaplı hastalıklarda ( kanser, romatoid artrit, ülseratif kolit vb..) kurkumin koruyucu görev görerek şikayetlerin azalmasına sebep olur. 3-Kilo vermeyi ve kan şekerinin düşürülmesini sağlar. 4-Adet sancılarını azaltır. Kurkumin çok güçlü bir ağrı kesicidir.( PMS döneminde tercih etmenizi kesinlikle tavsiye ederim.) 5- Nikotinin ciğerlere verdiği zararı azaltır. 6-Östrojen hormonunu taklit eden maddeleri vücut dışına atar. 7-Grip, nezle gibi soğuk algınlığına karşı korur.

Gelelim konunun en can alıcı noktasına ;

Zerdeçalın en yaygın kullanımı baharat halidir fakat bu haliyle kurkuminden yeterince faydalanamıyoruz. Bu faydayı arttırabilmek adına karabiber ve zeytinyağı ile beraber tüketildiklerini bir çok yer de görmüşsünüzdür. Ne yazık ki bu kombinasyonla kurkuminden yararlanma ihtimalimiz %2 .. Bunun sebebi kurkuminin bağırsaklardan zor emilim gerçekleştirmesidir.



PEKİ NE YAPALIM?



Her gün taze zerdeçal suyu sıkabilirsiniz, fakat bu biraz zahmetli olacaktır.



Diğer bir öneri;



Kurkumini takviye olarak alabilirsiniz tabi ki bir uzmana danışarak. Bu takviyeyi seçerken emilebilirlik ve kapsüllenme şekline bakarak tercih edebilirsiniz.

Yani bir besinin vücutta kullanılabilmesi için bağırsaklardan emilebilir olması gerekiyor. Bu farkındalıkla tabiki evlerinizde zerdeçalı kullanmaktan vazgeçmeyin, yağ ve karabiberle buluşmasını sağlayarak kullanmaya devam edebilirsiniz.. Ama bir ağrı kesici olarak kullanmak istiyorsanız takviye formunda kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Kaynak: Dyt.Fulya Bozdemir