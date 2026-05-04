Her gün yıkamaya son! Saç yağlanmasını bıçak gibi kesen 'biberiye ve sirke' mucizesi

Saçların çabuk yağlanması, genellikle saç derisindeki sebum (yağ) dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Sürekli sıcak su kullanmak ve her gün kimyasal şampuanlarla saç derisini kurutmak, vücudun kendini korumak için iki katı yağ üretmesine neden olur.

Dermatologların önerdiği doğal çözüm ise mutfağınızdaki iki basit malzemede saklı: Doğal elma sirkesi ve biberiye suyu.

NASIL UYGULANIR?

Bir su bardağı kaynamış suyun içine bir tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye atıp demlenmesini bekleyin. Soğuyan biberiye suyunun içine sadece iki yemek kaşığı doğal elma sirkesi ekleyin. Duşta saçınızı şampuanlayıp duruladıktan sonra, en son durulama suyu olarak bu karışımı saç diplerinize masaj yaparak dökün.

Elma sirkesi saç derisinin pH dengesini anında sıfırlarken, biberiye özü yağ bezlerinin fazla çalışmasını durdurur. Haftada sadece iki kez uyguladığınızda, saçlarınızın 3 gün boyunca fönlü gibi hacimli ve tertemiz kalacak...