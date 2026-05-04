Her gün yıkamaya son! Saç yağlanmasını bıçak gibi kesen 'biberiye ve sirke' mucizesi

4.05.2026 10:35:00
Haber Merkezi
Uzmanlar, her gün saç yıkamanın saç derisini daha fazla yağ üretmeye teşvik ettiğini belirterek, bu kısır döngüyü ilk yıkamada kıran o mucizevi ev yapımı karışımı açıkladı...

Saçların çabuk yağlanması, genellikle saç derisindeki sebum (yağ) dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Sürekli sıcak su kullanmak ve her gün kimyasal şampuanlarla saç derisini kurutmak, vücudun kendini korumak için iki katı yağ üretmesine neden olur.

Dermatologların önerdiği doğal çözüm ise mutfağınızdaki iki basit malzemede saklı: Doğal elma sirkesi ve biberiye suyu.

NASIL UYGULANIR?

Bir su bardağı kaynamış suyun içine bir tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye atıp demlenmesini bekleyin. Soğuyan biberiye suyunun içine sadece iki yemek kaşığı doğal elma sirkesi ekleyin. Duşta saçınızı şampuanlayıp duruladıktan sonra, en son durulama suyu olarak bu karışımı saç diplerinize masaj yaparak dökün.

Elma sirkesi saç derisinin pH dengesini anında sıfırlarken, biberiye özü yağ bezlerinin fazla çalışmasını durdurur. Haftada sadece iki kez uyguladığınızda, saçlarınızın 3 gün boyunca fönlü gibi hacimli ve tertemiz kalacak...

Kepeğe karşı doğadan gelen güç: Saç derisini rahatlatan etkili 7 çözüm Saç derisinde oluşan kepek problemi hem estetik hem de konfor açısından rahatsız edici olabilir. Doğal yöntemlerle kepeği azaltmak ve saç derisini rahatlatmak ise sandığınızdan daha kolay olabilir. İşte kepeğe iyi gelen doğal çözümler ve dikkat edilmesi gerekenler...
Kızıl saç geni son 10 bin yıldır doğal seçilim tarafından destekleniyor! Uzun yıllardır kızıl saç geniyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Son araştırmada yaklaşık 16 bin antik kalıntı analiz edildi. Buna göre kızıl saç ve açık tenin D vitamini üretimi için daha elverişli olduğu ortaya çıktı.
Hacim kaybının gizli sebebi: İnce telli saçlarda kaçınmanız gereken 10 hata İnce telli saçlar kolay şekil alan ama aynı zamanda en hassas saç tiplerinden biridir. Peki, hacim kaybının gizli sebebi olan alışkanlıklar nelerdir? İşte, ince telli saçlarda kaçınmanız gereken 10 hata...