Her üç kişiden biri yapay zeka ile aşk yaşıyor!

Yeni bir araştırma, Amerikalı yetişkinlerin neredeyse üçte birinin yapay zeka sohbet botlarıyla “samimi veya romantik bir ilişki” yaşadığını ortaya koydu.



Independent'in aktardığına göre, Vantage Point Danışmanlık Hizmetleri tarafından yürütülen ankete katılanların yarısından fazlası (%54), bir yapay zeka platformuyla bir tür ilişki kurduğunu belirtirken, bunlar arasında iş arkadaşı, arkadaş veya aile üyesi gibi roller de bulunuyor. Katılımcıların %28’i ise ilişkilerinin bu tanımların ötesine geçtiğini ve romantik veya samimi bir bağ olduğunu ifade etti.

Araştırmada, katılımcılara ilişkilerini romantik veya samimi ilişki dışında sınıflandırabilecekleri seçenekler sunuldu: arkadaşlık, iş arkadaşı veya meslektaş, kişisel antrenör, terapist, kardeş veya ebeveyn. Bazı kullanıcılar bu ilişkilerin sahte olduğunu bilse de, diğerleri “rahat, seksi sohbet” veya flört gibi bağlılık içeren etkileşimler yaşadıklarını söyledi.

Yapay zekayla romantik ilişkilere yönelimin artması, ABD’de yetişkinlerin haftalık cinsel aktivitesinin son 15 yılda azaldığı ve “cinsel durgunluk” dönemine girildiği yönündeki raporlarla da paralellik gösteriyor. Bu eğilim, medyada ve popüler kültürde Joaquin Phoenix’in Aşk (Her) filmi, Ex Machina ve Kusursuz Arkadaş (Companion) gibi yapımlarla sıkça işleniyor.

Araştırmaya göre, katılımcıların ilişki kurduğu 30 farklı yapay zeka platformu listelendi. En popüler platform ChatGPT olurken, Character.ai ikinci, Amazon Alexa üçüncü sırada yer aldı. Apple’ın Siri’si 4., Google’ın Gemini’sı ise 5. sırada bulunuyor.

Vantage Point’in bulguları ayrıca, yapay zekayla romantik veya samimi ilişki yaşayanların %53’ünün uzun süreli ilişki veya evlilik dahil, halihazırda başka bir insanla ciddi bir ilişki içinde olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %37,5’i ise insan ilişkisi aramadığını veya yakın zamanda başarılı bir insan ilişkisi kuramadığını belirtti.

Araştırma, 1012 ABD’li yetişkin üzerinde yürütüldü ve %3 hata payı taşıyor.