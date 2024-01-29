Heyecanına yenildi! Basit matematik sorusundan elendi
ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’de cevabını son anda değiştiren bir yarışmacı rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayıyı bilemedi.
ATV’de Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programında Sena Erol isimli yarışmacı rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayıyı bilemedi.
İlk iki soruyu sorunsuz bir şekilde yanıtlayan Erol, üçüncü soruya geldiğinde heyecanı yüzünden hızlı karar verdi. “Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?” diye soruldu.
Yarışmacı şıkları görünce kararsız kaldı. Hızlı karar vermeye çalışan Erol, bir anlık yanılgıya düştü ve “C-102” cevabını verdi. Son kararım dedikten sonra yaptığı yanlışı fark etti fakat cevabı kabul edildi.
Yarışmaya 5 bin TL alarak veda etmek durumunda kalan isim, Kenan İmirzalıoğlu’na “Keşke size kulak verseydim” dedi. Heyecanına yenilen yarışmacının basit matematik sorusu elenmesine sebep oldu.
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