Hıdırellez dilekleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte dilek tutarken yapılacaklar...
Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri aralığında kutlanan Hıdırellez'de dilek dileyecek olanlar, Hıdırellez duası ediyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan olan Hıdırellez dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür. Peki, Hıdırellez dilekleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte dilek tutarken yapılacaklar...
5 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs'ta devam eden Hıdırellez'de çeşitli dilek, dua ve ritüeller bulunuyor. Peki, Hıdırellez dilekleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte dilek tutarken yapılacaklar...
HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK DİLENİR?
Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.
Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.
Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.
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