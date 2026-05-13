Hijyen tartışmasında bilimsel gerçek: Banyo mu, duş mu? Uzmanlar 'bakteri havuzu' uyarısında bulundu

Günlük yaşamın stresinden arınmak için tercih edilen uzun banyo seansları, sanılanın aksine hijyenik bir temizlik sağlamıyor olabilir. Leicester Üniversitesi'nden Klinik Mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone tarafından yapılan son açıklamalar, banyo alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek veriler sunuyor. Bilim insanlarına göre, suyun sürekli yenilenmediği küvet seansları, vücuttaki mikroorganizmaların bir bölgeden diğerine taşınmasına neden olan bir "petri kabı" etkisi yaratıyor.

SABİT SU TEMİZLEMİYOR, BAKTERİYİ VÜCUDA DAĞITIYOR

Dr. Freestone, küvette yapılan banyonun hijyen açısından zayıf kalmasının temel nedeninin suyun durgunluğu olduğunu belirtti. Küvet içindeki suyun değişmemesi, deri üzerindeki bakterilerin suyla karışarak vücudun diğer bölgelerine bulaşmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, bu durumun derinlemesine bir temizlikten ziyade, mevcut kirin ve mikropların yer değiştirmesi anlamına geldiğini vurguluyor. Özellikle cildin kendini yenilediği gece uykusundan sonra sabahları yapılacak temizliğin, hareketli bir su kaynağıyla olması kritik önem taşıyor.

GERÇEK TEMİZLİĞİN ANAHTARI: AKIŞKAN SU VE SÜRTÜNME KUVVETİ

Duş almanın hijyen tartışmasında mutlak galip ilan edilmesinin nedeni, suyun sürekli bir akış halinde olmasıdır. Dr. Freestone, duş sırasında suyun sabit bir akışla gelmesinin cilt üzerinde bir sürtünme kuvveti yarattığını, bu sayede ölü deri hücrelerinin ve mikropların küvete oranla çok daha etkili bir şekilde vücuttan uzaklaştırıldığını açıkladı. Veriler, Amerikalıların %90'ının bu bilimsel gerçeğe uygun olarak duş almayı tercih ettiğini gösterirken, Avrupa ve İngiltere'de küvet alışkanlığının hala %32 seviyelerinde seyrettiğini ortaya koyuyor.

BANYO KEYFİ YAPANLAR İÇİN 'DURULANMA' FORMÜLÜ

Bilim insanları küvet kullanımının tamamen bırakılması gerektiğini savunmuyor; ancak amacın netleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kas ağrılarını hafifletmek, kan akışını hızlandırmak ve zihinsel rahatlama sağlamak adına küvet kullanımı hala önerilen bir yöntem. Ancak Dr. Freestone, bu spa benzeri deneyimin ardından mutlaka kısa bir duş alınması gerektiğini vurguluyor. Bu sayede banyo sırasında vücuda yayılan bakteriler, akar su ile temizlenerek gerçek hijyen sağlanmış oluyor.

BANYODAKİ SİNSİ RİSK: ISLAK PASPASLAR

Haberde dikkat çekilen bir diğer nokta ise banyo zeminindeki paspaslar oldu. Uzmanlar, banyo paspaslarının nemi ve bakteriyi hapseden en tehlikeli ev eşyalarından biri olduğunu hatırlatıyor. Özellikle kauçuk tabanlı paspasların altında oluşan küf ve bakteri kolonileri, her banyo sonrası ayak yoluyla tüm eve yayılabiliyor. Hijyen uzmanları, bu paspasların haftalık olarak yüksek sıcaklıkta yıkanması ve nemli bırakılmadan tamamen kurutulması gerektiği konusunda uyarıyor.