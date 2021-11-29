HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Maymunlar üzerinde etki gösterdi
Japonya’da AIDS'e neden olan HIV virüsüne karşı geliştirilen aşının maymunlarda etki gösterdiği belirtildi.
Henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'daki Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü'nden bir grup uzmanın geliştirdikleri aşının HIV virüsünü maymunlarda etkisiz hale getirmeyi başardığını duyurdu.
5 YIL İÇİNDE İNSANLARDAKİ DENEMELERE BAŞLANACAK
Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi. Aşı sayesinde uyarılan bağışıklık sisteminin HIV'in etkisini yitirmesini sağladığını kaydeden uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde insanlar üzerindeki denemelere başlanacağını açıkladı. Başarılı olması halinde AIDS'in etkin tedavisinde önemli rol oynayacağı belirtilen aşının yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını da teşvik etmesi bekleniyor.
ÖLÜMCÜL RİSK
Vücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ve esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren HIV, ilerleyen evrelerde AIDS'e yol açarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Ölümcül olabilen HIV virüsünü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2020 itibarıyla dünya genelinde 37.7 milyon kişi taşıyor.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu