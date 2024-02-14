Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 14.02.2024 - 10:22

Hızır orucu, İslam dünyasında bazı bölgelerde ve özellikle Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir yere sahip olan özel bir oruç türüdür. Peki, Hızır orucu nedir, ne zaman tutulur? Hızır orucu kaç gün?

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, İslam inancına göre Hızır'a olan sevgi ve saygının bir ifadesi olarak tutulan gönüllü bir ibadettir. Hızır, İslam inancına göre ölümsüz bir peygamber veya kutlu bir varlıktır ve ona yapılan ibadetlerin özellikle duaların kabulüne yardımcı olduğuna inanılır. Hızır Orucu'nun tutulması, özellikle duaların kabulü, hayırlı işlerin gerçekleşmesi ve koruyucu bir etki sağlaması amacıyla yapılır.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN?

Alevi inancında genellikle her yıl şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günüdür.

Bu yıl Hızır orucu 13–15 Şubat tarihleri arasında tutulacak.

HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Hızır orucuna akşamdan niyet edilir ve sahura kalkmadan ertesi günün akşam vaktine kadar, oruç tutulur. Gece 00.00'dan sonra gün döner ve yeni gün oruç günü olur. Bundan sebep 24 saatlik gün bitince oruç başlar ve güneş batınca da biter.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır Orucu içerisinde illere veya bölgelere farklılıklar gözükebilir. Ancak geleneksel şekilde Hızır Orucu şu şekilde tutulur;

Hızır orucu, 3 gün tutulur. Oruç tutan akşamdan niyet eder ve sahur etmeden ertesi gün akşam vakti gelene kadar oruç tutar.

Hızır orucunun 3. gününde buğday taneleri ocak üzerinde kavrulur ve geleneğe göre taş değirmende öğütülmesi sağlanır. El değirmeni ile öğütülen buğday unu irmik büyüklüğündedir.

Unu öğüttükten sonra bir araya toplanır ve tepsiye veya temiz bez parçası üzerine dökülür. Bir gece boyunca bekletilir. Evde bulunan genç kız ya da erkekler niyet edip uyuduktan sonra sabah kalkar ve bez üzerine bakar. Eğer unun üzerine izler varsa Hızır'ın uğradığına inanırlar ve dua ederler.

Hazırlanan un ise akşam yemeğinde içine tereyağı katılarak helva yapılır gibi hazırlanır ve yenilir. Kalan kısmı ise komşulara dağıtılır. Maddi durumu iyi olan aileler daha sonra Pirini çağırıp kurbanını keser. Ekonomik durumu elverişli olmayanlar ise Cem yapar.