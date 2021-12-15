Hızlı ve Öfkeli 10'un gösterim tarihi açıklandı
Universal Pictures, ünlü aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli'nin (Fast Furious) 10'uncu filmi için gösterim tarihini açıkladı.
Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin dokuzuncu filmi geçen yaz gösterime girmişken, Universal Pictures, 10’uncu filmin gösterim tarihini açıkladı.
Ünlü aksiyon serisinin yeni filmi 19 Mayıs 2023’te sinemalarda olacak.
Kısaca F9 olarak anılan Hızlı ve Öfkeli 9, geçen yaz vizyona girmesinin ardından dünya çapında 726 milyon dolarlık hasılat elde etti. İlki, yaklaşık 20 yıl önce seyirciyle buluşan film serisi, Universal’ın en çok gelir getiren zincir filmi haline geldi.
Daha önceki filmlerin olduğu gibi dokuzuncu filmin de yönetmeni olan Justin Lin, 10’uncu film için yeniden kamera arkasına geçecek. Yeni film, Vin Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris ve diğer oyuncuları yeniden bir araya getirecek.
Bir filmde daha arabalar muhtemelen çarpıp hasar görecek, kilometre sayacı maksimum ayarlarına ulaşacak, espriler yapılacak ve Vin Diesel her zamanki gibi yine ailenin önemine dair methiyeler düzecek.
Yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon dolu film serisinin ilki, 2001'de çıkmıştı.
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