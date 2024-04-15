'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'ın kızı iddialı pozlarıyla beğeni topladı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:58

Güncelleme: 15.04.2024 - 10:58

Paul Walker, "Hızlı ve Öfkeli" serisindeki Brian O’Conner karakteriyle dünya çapında üne kavuşmuştu. Ancak 2013 yılında, henüz 40 yaşındayken geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Walker’ın ölümü, hayranları ve sevenleri üzerinde derin bir etki bıraktı.

Walker'ın ardından büyüyen kızı Meadow Walker, babasının mirasını sürdürüyor. "Hızlı ve Öfkeli" serisinin 10. filmine konuk oyuncu olarak katılan Meadow, aynı zamanda model olarak kariyerine devam ediyor. Son dönemlerde moda dünyasında aranan isimler arasına giren genç model, dergi çekimlerindeki cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Yayınlanan bu pozlar, hayranlar tarafından yoğun ilgi ve beğeni topladı.

Meadow, babası Paul Walker ile olan anılarına ve onunla olan özel bağlarına değinirken, babasının kendisiyle sayılar aracılığıyla iletişim kurduğunu ifade ediyor. "Babamın en sevdiği sayılar 4 ve 7’ydi. Benim için işaretler bunlar," diyen Meadow, bu sayıları gördüğünde babasının hâlâ yanında olduğunu hissettiğini ve bu durumun ona güç verdiğini belirtti. Ne zaman zor bir durumla karşılaşsa, bu sayıları görerek kendini daha iyi hissettiğini ve her şeyin yoluna gireceğine inandığını vurguladı.