Hollywood’da taciz davası: Blake Lively ve Justin Baldoni ilk kez hakim karşısında!

2024 yılında vizyona giren ve sinemaseverlerden büyük ilgi gören yapımın tanıtım turları sırasında, başrol oyuncuları Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki soğukluk dikkatlerden kaçmamıştı. Filmin ruhuna aykırı şekilde birbirlerinden kaçınan ikili arasındaki ipler, Lively’nin Ocak 2025’te açtığı taciz davasıyla tamamen koptu.

AĞIR SUÇLAMALAR: TACİZ, MOBBİNG VE KARALAMA

Lively’nin mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, Baldoni’ye yönelik oldukça sarsıcı iddialar yer alıyor. Ünlü aktris, çekimler sırasında Baldoni’nin kendisine müstehcen içerikli videolar gösterdiğini, geçmişteki "bağımlılıklarından" bahsederek cinsel hayatına dair uygunsuz diyaloglar kurduğunu öne sürüyor. Ayrıca, kilosuna yönelik aşağılayıcı yorumlar yapıldığı ve set ekibi tarafından kendisine karşı organize bir karalama kampanyası yürütüldüğü de davanın ana unsurları arasında.

MANHATTAN’DA "UZLAŞMA" BULUŞMASI

Mayıs ayında görülmesi planlanan asıl duruşma öncesinde, mahkeme heyeti tarafların uzlaşma ihtimalini değerlendirmesi için ikiliyi bir araya getirdi. Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesi’ne gelen Lively’nin yalnız olduğu gözlenirken, Baldoni’nin eşi Emily Baldoni ile el ele adliyeye giriş yapması dikkat çekti. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen bu görüşme, ikilinin hukuki mücadelenin başlamasından bu yana ilk fiziki karşılaşması oldu.

GÖZLER 18 MAYIS’A ÇEVRİLDİ

Filmin teması olan "kadına yönelik şiddete son verme" mesajının aksine, set arkasında yaşandığı iddia edilen bu olaylar Hollywood’un ışıltılı dünyasındaki karanlık noktaları bir kez daha tartışmaya açtı. Eğer dün gerçekleşen görüşmede bir orta yol bulunamazsa, taraflar 18 Mayıs tarihinde jüri karşısında kozlarını paylaşacak.