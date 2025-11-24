Hollywood ve Avrupa sinemasının yıldızı Udo Kier hayatını kaybetti

Alman aktör Udo Kier, 275 filmde rol alarak hem Hollywood hem de Avrupa sinemasında iz bıraktı. Kier’in yaşamını yitirdiği haberi, partneri Delbert McBride tarafından duyuruldu. Ünlü oyuncu, ABD’nin California eyaletindeki bir hastanede hayatını kaybetti; ölüm sebebiyle henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KARİYER BOYUNCA KÖTÜ KARAKTERLERLE TANINDI

Kariyeri boyunca sıklıkla "kötü karakterleri" canlandıran Kier, filmlerde canavarlar, vampirler ve Nazi karakterlerine hayat verdi. Beyaz perdedeki yapımların yanı sıra diziler, müzik klipleri ve bilgisayar oyunlarında da yer aldı.

“Delici bakışı” ile tanınan Kier, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Korku filmlerini seviyorum çünkü bu filmlerde ufak bir rolün olsa bile insanları korkuttuğunda seni hatırlarlar. Sıradan bir filmde postaneye gidip eşi ve çocuklarıyla zaman geçiren bir karakteri canlandırmaktansa düşmanları ve kötü karakterleri canlandırmayı tercih ederim” demişti.

Udo Kier, kendine özgü tarzı ve karakter seçimiyle sinema dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.