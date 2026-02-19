Hollywood yasta: Peter Greene’in ölümündeki 'sır' çözüldü!

Sinema dünyası, iki ay önce New York’taki evinde ölü bulunan usta oyuncu Peter Greene’den gelen haberle sarsıldı. 1994 yapımı "Maske" ve Quentin Tarantino’nun kült eseri "Pulp Fiction" ile şöhreti yakalayan 60 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni, yapılan detaylı incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ: TRAJİK BİR KAZA

New York Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada, Greene’in sol koltuk altındaki ateşli silah yaralanması ve buna bağlı olarak kolun ana damarının ağır hasar görmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. "Mascots" adlı yeni bir proje için hazırlık aşamasında olan ünlü aktörün vefatı, resmi kayıtlara "kaza" olarak geçti.

SOKAKLARDAN HOLLYWOOD ZİRVESİNE

Peter Greene’in hayat hikayesi, canlandırdığı sert karakterler kadar dramatik bir seyir izledi. Henüz 15 yaşındayken evinden kaçan ve New York sokaklarında yaşam mücadelesi veren Greene, bu zorlu yıllarda edindiği kötü alışkanlıklarla uzun süre mücadele etti. 1990’ların ortasında başladığı oyunculuk kariyerinde "The Usual Suspects", "Training Day" ve "Blue Streak" gibi önemli projelerle başarısını perçinledi.

BAĞIMLILIKLARLA DOLU BİR GEÇMİŞ

Şöhretinin zirvesindeyken kişisel sorunlarla boğuşan ünlü aktör, 1996 yılında intihara teşebbüs etmiş ve ardından bağımlılıkları için uzun süreli bir tedavi sürecine girmişti. 12 Aralık 2025'te Lower East Side'daki evinde cansız bedeni bulunan sanatçının menajeri Gregg Edwards, acı haberi doğrularken; Greene’in zamansız gidişi hayranlarını ve Hollywood camiasını derin bir üzüntüye boğdu.