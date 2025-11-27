Hong Kong'da dün öğle saatlerinde 2 bine yakın dairenin bulunduğu sitede çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetti, 279 kişiden haber alınamıyor. Binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılan yangın halen üç blokta devam ediyor. Peki, Hong Kong nerede, hangi ülkeye bağlı? Hong Kong nüfusu ne kadar?

HONG KONG NEREDE?

Hong Kong, Çin’in güney kıyısında, Güney Çin Denizi’ne kıyısı olan özel idari bölge olarak konumlanır. Şehir, Çin anakarasının güneyinde, Pearl Nehri Deltası’nın doğu ucunda yer alır ve kuzeyde Shenzhen şehri ile kara sınırını paylaşır. Hong Kong, doğal limanları, adaları ve yarımadaları ile dikkat çeker; coğrafi olarak Hong Kong Adası, Kowloon Yarımadası ve Yeni Bölgeler olmak üzere üç ana bölgeye ayrılır. Bölgenin konumu, tarih boyunca hem deniz ticareti hem uluslararası finans hem de kültürel etkileşim açısından stratejik bir önem taşımıştır.

Sıcak ve nemli subtropikal iklimi, yazları sıcak ve yağışlı, kışları ise ılıman ve nispeten kuru geçer. Bu özellikler, şehirdeki yoğun yerleşim, liman faaliyetleri ve turizmin şekillenmesinde etkili olmuştur. Hong Kong, hem ekonomik hem kültürel hem de stratejik konumu sayesinde Çin’in güney kapısı ve uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkar. Hong Kong, dünyanın en tanınmış şehirlerinden biri olup ekonomik, kültürel ve turistik açıdan çok sayıda özelliği ile öne çıkar. Bölge, modern gökdelenleri, yoğun şehir hayatı ve finans merkezleri ile küresel ekonomi içinde önemli bir konuma sahiptir. Hong Kong Limanı, deniz taşımacılığı ve uluslararası ticaretin merkezi olarak bilinir.

Kültürel açıdan şehir, Çin ve Batı etkilerini bir araya getiren eşsiz bir yapıya sahiptir; geleneksel tapınaklar, pagodalar, pazarlar ve sokak festivalleri, modern sanat galerileri ve alışveriş merkezleri ile yan yana bulunur. Hong Kong mutfağı, dim sum, deniz ürünleri ve sokak lezzetleri ile ünlüdür ve hem yerli halk hem de ziyaretçiler için çekici tat deneyimleri sunar. Şehir, doğal güzellikleri ile de tanınır; Victoria Zirvesi’nden panoramik manzaralar, Lantau Adası’ndaki Büyük Buda heykeli ve çeşitli parklar, yoğun şehir yaşamına karşı bir denge oluşturur.

HONG KONG NÜFUSU NE KADAR?

1.104 km2'lik alanı içerisinde 7,4 milyon kişiyi aşan çok uluslu nüfusunu barındıran Hong Kong, dünyada nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biridir.