Horlama nedir? Horlama nasıl geçer?

23 Eylül 2021 Perşembe, 00:00

Tıbbi olarak “obstrüktif uyku apnesi” ile ilişkili olan horlama, kadınlara göre erkeklerde daha fazla görülür. Uykuda solunumun zaman zaman durması ile kendini gösteren ve ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilen horlama vücutta yorgunluğa, gündüzleri halsizliğe geceleri de uykusuzluğa neden olabilir.

HORLAMA NEDİR?

Horlama, kişinin genellikle uyku boyunca solunum yolu boşluğunun yutak bölgesindeki, ağız, burun veya boğazın arkasındaki yumuşak dokuların gevşemesi nedeniyle meydana gelen hava yolu daralmasıyla hırıltılı bir ses çıkarmasıdır. Bazı insanlar o kadar yüksek sesle horlar ki bu ses yan odadan duyulabilir ve hane halkının diğer üyelerini uyandırabilir.

HORLAMAYA NE SEBEP OLUR?

Horlamanın temel nedeni, uyku anında nefes alırken baş ve boyundaki yumuşak dokunun titreşmesidir. Bu durumdan etkilenen yumuşak dokular, geniz, damak, dil kökü ve bademciklerdir.

Gece istirahat ettiğinizde, boynunuzdaki ve başınızdaki hava yollarınız gevşer ve daralır, bu da nefes alma hızınızı artırır. Bu aynı zamanda solunum yollarındaki hava basıncını da değiştirir ve yumuşak dokunun titreşmesine ve horlama sesine neden olur. Horlama sırasında meydana gelen titreşimlerin baş ve boyundaki kan damarlarını ve kasları zayıflattığı düşünülmektedir. Bu durum hava yollarının açık kalma kabiliyetini daha da azaltır, yani horlama sesi daha sık ve daha yüksek sesle çıkar.

BELİRTİLER

Horlama genellikle obstrüktif uyku apnesi (OSA) adı verilen bir uyku bozukluğu ile ilişkilidir. Tüm horlayanlar OSA’ya sahip değildir, ancak horlamaya aşağıdaki semptomlardan herhangi biri eşlik ediyorsa, daha fazla değerlendirme için bir doktora başvurmak gerekebilir:

-Gündüz uykusuzluk

-Baş ağrısı

-Sinirlilik

-Konsantrasyon eksikliği

-Hafıza sorunları

-Horlama

-Boğaz ağrısı

-Ağız kuruluğu

-Yüksek tansiyon

-Kalp ritim bozukluğu

ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR?

Horlama, etkilerini iyileştirmek için tedavi edilebilse de tam bir tedavisi yoktur. Çoğu insan horlamaları uyku düzenini etkilemeye başladığında veya ilişkilerinde sorunlara neden olduğunda doktora gider. Bununla birlikte, genellikle kronik olarak horlayan bir kişinin önce yaşam tarzını değiştirmeyi denemesi, kilo vermesi, daha yüksek yastıkta uyuması ve alkol, sigara kullanımını bırakması önerilir.

Ağız koruyucusu ve burun bantları dahil olmak üzere horlamayı önlediği iddia edilen çeşitli horlama önleyici cihazlar da mevcuttur. Bu cihazlardan biri CPAP adı verilen bir hava makinesidir. Bu cihaza bağlı bulunan maske hastaya takılır ve doktor tarafından belirlenen basınçlı hava hastaya iletilir. Cihaz gece boyunca kullanılır ve basınçlı hava sayesinde solunum yollarının kapanması önlenir. Böylelikle hasta uykusunda nefes durması gibi sorunlar yaşamaz ve uyku düzeni daha kaliteli hale gelir. Bu yöntemler horlamayı hafifletmeye yardımcı olmazsa, doktorlar son çare olarak ameliyatı önerebilir. Bu operasyonda dil kökü öne doğru getirilerek hava yolu açılır. Fakat, ameliyat birçok yan etkiye sahip olduğu ve genellikle sorunu yalnızca birkaç yıllığına durdurduğu için nadiren tavsiye edilir.

HORLAMAYI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kişi uykudayken hava yollarının daha da daralmasına neden olarak horlamayı daha da kötüleştirebilecek bazı faktörler vardır.

Bu faktörler;

-Obezite

-Alkol ve sigara

-Sakinleştirici ve anti-depresanlar

-Polen gibi burnun tıkanmasına sebep olabilecek alerjiler