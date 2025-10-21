Hormonal dengesizlik sandığınız belirtiler kanser habercisi olabilir

Kadınlarda sık görülen jinekolojik hastalıklar çoğu zaman sessiz ilerliyor ve bu durum tanı konulmasını geciktiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nilay Yolcu Van, özellikle rahim ağzı kanseri, endometriozis, miyom ve yumurtalık kistleri gibi hastalıkların erken fark edilmemesi halinde hem üreme sağlığını hem de yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekti.

"BASİT GÖRÜNEN BELİRTİLER CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR"

Kadınlarda adet düzensizlikleri, kasık ağrısı, ara kanamalar, ilişki sırasında ağrı, karında şişlik veya sürekli yorgunluk hissi gibi belirtilerin çoğu zaman normal kabul edildiğini söyleyen Opr. Dr. Nilay Yolcu Van, "Bu tür şikayetler hormonal değişiklikler ya da stresle ilişkilendirilip göz ardı ediliyor. Oysa bu bulguların arkasında endometriozis, miyom, yumurtalık kisti veya rahim ağzı kanseri gibi ciddi patolojiler olabilir. Kadınların kendi vücut sinyallerine duyarlı olmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.

"RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

Düzenli smear testi ve HPV taraması ile rahim ağzı kanserinin erken evrede tespit edilebileceğini belirten Opr. Dr. Van, "HPV aşısı, kansere giden sürecin önlenmesinde en etkili yöntemlerden biridir. 21 yaşından itibaren düzenli jinekolojik muayene ve tarama testleri, birçok kadının hayatını kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

"ENDOMETRİOZİS VE MİYOM KADINLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR"

Endometriozis (çikolata kisti) ve rahim miyomları, doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık rastlanan iyi huylu jinekolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Opr. Dr. Nilay Yolcu Van, "Bu hastalıklar sadece fiziksel ağrıya yol açmakla kalmaz; uzun dönemde doğurganlığı azaltabilir ve psikolojik stres oluşturabilir. Ultrasonografi ve gerekirse ileri görüntüleme yöntemleriyle erken evrede tanı konulması tedavi başarısını artırır" diye konuştu.

"DÜZENLİ KONTROL HAYAT KURTARIR"

Opr. Dr. Van, her kadının yılda en az bir kez jinekolojik muayeneden geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kadın sağlığında erken tanı, tedavi sürecinin yönünü tamamen değiştirir. İhmal edilen her belirti, geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcı olabilir. Bu nedenle düzenli kontrolleri aksatmamak, sağlıklı bir yaşamın en önemli parçasıdır" ifadelerine yer verdi.