Hukuk öğrencisi o soruyu bilemedi: Sosyal medyanın diline düştü!

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği “Kim Milyoner Olmak İster” bilgi yarışmasında dün akşam dikkat çeken bir an yaşandı. Yarışmaya katılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, hukuk alanına dair yöneltilen bir soruda zor anlar yaşadı.

HUKUK HOCASINDAN JOKERLİ DESTEK

Yarışmacıya yöneltilen “Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?” sorusunda şıklar arasında “motto”, “ninni”, “fıkra” ve “masal” yer aldı. Sorudan emin olamayan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanarak hukuk hocasını aradı. Doğru cevabın “fıkra” olduğunu hocasının yardımıyla öğrenerek soruyu doğru yanıtladı.





SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLER GELDİ

Geniş çapta bilinen ve hukuk eğitiminde temel kavramlardan biri olan “fıkra” terimini bilmeyen üçüncü sınıf hukuk öğrencisinin bu durumu sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Çok sayıda kullanıcı, bu düzeyde bir öğrencinin temel hukuk terimlerini bilmemesini endişe verici olarak değerlendirdi.

Programın ilgili bölümü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmacının yaşadığı tereddüt hukuk eğitimi üzerine de tartışmaları beraberinde getirdi.