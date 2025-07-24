Hulk Hogan, Florida'daki evinde hayatını kaybetti. Sevenleri Hulk Hogan'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Hulk Hogan kimdir? Amerikan Güreş yıldızı Hulk Hogan neden öldü?

HULK HOGAN KİMDİR?

Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hulk Hogan, 11 Ağustos 1953 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde doğdu. Çocukluğu Florida eyaletinin Tampa kentinde geçti. Kariyerine profesyonel güreşle adım atan Hogan, daha sonra sinema ve televizyon dünyasında da yer aldı. 2.01 metre boyunda ve 154 kilogram ağırlığında olan Hulk Hogan, dünya çapında tanınan en popüler Amerikan güreşçilerden biri olarak kabul edilmektedir.

HULK HOGAN'IN KARİYER BAŞLANGICI

Üniversite yıllarında müzisyenlik yapan Hogan, barlarda sahne alırken profesyonel güreşçilerin dikkatini çekti ve Hiro Matsuda’nın yönlendirmesiyle güreş dünyasına adım attı. 1970 yılında güreş hayatına başlayan Hogan, “The Super Destroyer” adıyla ringe çıktı. 1979 yılında 'Hulk' lakabını aldıktan sonra ünü hızla yayıldı. WWE ve WCW gibi büyük güreş organizasyonlarında yer aldı, NWO (New World Order) grubunun kurucusu oldu ve 5 kez Dünya Güreş Federasyonu şampiyonu unvanını elde etti.

HULK HOGAN'IN ÖZEL HAYATI

Hogan, ilk evliliğini 1983 yılında Linda Claridge ile yaptı ve bu evlilikten Brooke (d.1988) ve Nick (d.1990) adında iki çocuğu oldu. Çift, 2009 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 2010 yılında Jennifer McDaniel ile gerçekleştirdi. Ayrıca “Pastamania” adında kendi restoranını da açarak girişimcilik alanında da adım attı.

HULK HOGAN'IN YER ALDIĞI FİLMLER

Rocky III (1982)

No Holds Barred (1989)

Suburban Commando (1991)

Mr. Nanny (1992)

Thunder in Paradise serisi (1993-1995)

Santa with Muscles (1996)

3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)

Muppets from Space (1999)

Little Hercules (2009)

Gnomeo & Juliet (2011)

Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling (Reality Show)

American Gladiators (TV Programı)

HULK HOGAN NEDEN ÖLDÜ?

Hulk Hogan, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçirdiği bir ameliyat sonrası sinir hasarına bağlı olarak yürüme zorluğu yaşamaya başlamış, koltuk değnekleriyle hareket eder hale gelmişti. Yapılan resmi açıklamalara göre, Hulk Hogan kalp krizi nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.