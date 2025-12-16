Hülya Avşar’ın 550 bin TL’lik ücret davasında uzlaşma

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 2023 yılında jüri koltuğunda oturduğu Yıldız De Bana adlı programın yapım şirketiyle yaşadığı ücret anlaşmazlığı nedeniyle açtığı davadan feragat etti. Tarafların geçtiğimiz günlerde uzlaşmaya vardığı öğrenildi.

Hülya Avşar, söz konusu program için bir yapım şirketiyle anlaşma yapmış, anlaşmaya göre bölüm başı 250 bin TL alması kararlaştırılmıştı. Ancak programın dördüncü bölümün ardından final yapmasının ardından taraflar arasında ödeme konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Avşar, dördüncü bölümle birlikte kendisine ödenmesi gereken toplam 550 bin TL’nin hesabına yatırılmadığını belirterek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, 450 bin TL’lik bir ödeme yapıldığı ancak kalan tutarın ödenmediği ifade edilerek icra talebinde bulunuldu.

Yapım şirketi ise savunmasında söz konusu ödemenin yapıldığını iddia etti. Hülya Avşar tarafı ise bu iddiayı reddetti.

Sabah’ın haberine göre, taraflar arasında geçen haftalarda uzlaşma sağlandı. Bunun üzerine Hülya Avşar, açtığı davadan feragat etti.