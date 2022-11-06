Hülya Avşar'dan Nükhet Duru'ye tepki: Çıplak da gezebilirler

Hülya Avşar, kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade ede Nükhet Duru'ya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 08:14
Hülya Avşar'dan Nükhet Duru'ye tepki: Çıplak da gezebilirler
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Şarkıcı Nükhet Duru, geçen günlerde katıldığı bir davette kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu dile getirmiş, söz konusu çıkışıyla gündem olmuştu.

Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." demişti.

"ÇIPLAK GEZEBİLİRLER"

Hülya Avşar, Nükhet Duru'nun bu açıklamalarına tepki gösterdi. 

Avşar, "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" dedi.


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