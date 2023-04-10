Hurmayı yanlış tüketiyor olabilirsiniz! Hurmanın şifasını katlayan tüyo..

Yayınlanma: 10.04.2023 - 23:10

Güncelleme: 10.04.2023 - 23:10

Hurmanın içerisinde, insanın zinde ve sağlıklı kalmasında hayati öneme sahip olan 10'dan fazla element bulunamktadır. Bundan dolayı bilim adamları, kişinin sadece su ve hurmayla senelerce yaşayabileceğini belirtiyorlar.

Uzmanlardan H. W. Dowson, günde bir bardak süt ile birlikte tüketilen hurmanın, insanın günlük besin ihtiyacının karşılanmasına yeteceğini söyler. Dünya genelinde çok yaygın olarak tüketilir. Protein, yağ, lif ve şeker dışında A, C, niasin, B1 ve B2 vitaminleri ve 15 farklı mineral içerir. Hurmanın içerisinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayıp, kanseri önleyici görevi olan selenyum bulunur. Dişlerin çürümesine engel olan flor gibi mineraller de bulunur. Hücre ve DNA'ların yenilenmesini sağlar. Kalp sağlığını korur ve vücudu temizler.

İçeriğinde bulunan zengin besinler ve çağın hastalıklarını önleyici etkisi hurmayı, ideal bir meyve haline getirmektedir. Daha çok Ramazan ayında tüketilen hurmayı aslında normal zamanlarda da tüketmek gerekiyor. Kolay sindirilebilir bir yapıya sahip olan hurmanın, içinde bulunan lifler kolon aracılığıyla yapılan taşımayı da kolaylaştırmaktadır. Kötü kolesterol emilimini düşürür böylece kansere yakalanma olasılığını da azaltır.

HURMANIN ŞİFASINI KATLAYAN YÖNTEM

Ensonhaber'de yer alan bir içerikte; Hurmanın limonla tüketilmesi durumunda sağladığı faydadan bahsedildi.

Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsaklarınızı desteklemiş olursunuz. Her gün hurma ve limon yerseniz, kolay kolay kabız olmazsınız.

Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum kemikleri güçlendiriyor. Limon ile karışınca ise kemik erimesine engel oluyor.

Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma ile limon aynı zamanda enerjinizi de yükseltir ve daha zinde bir gün geçirmenizi sağlar.

Kalbi de koruyan bur karışım, B6 vitamini yönünden son derece zengindir. Yine hurma limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.

Hurma uzun süre tok tutmanın yanı sıra kan şekerinin aniden yükselmesini önler.Aynı zamanda sindirimi düzenler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Limon ise bunu hızlandırır.