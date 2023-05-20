Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:26

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:26

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu şarkıcı Baha'nın kim olduğu, nereli olduğu ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Baha kimdir, nereli, kaç yaşında? Baha şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Baha kimdir? İşte, Baha hakkında merak edilenler...

BAHA KİMDİR?

Asıl Adı Bahattin Gündoğdu'dur. 17 Eylül 1969'da Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Tüm çocukluğu ve okul hayatı Ankara'da geçmiştir. Başkent Lisesi mezunudur. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesi'nden anadal viyola eğitimi alarak, 1991 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kurmuş olduğu grup KDV ile ilk pop konserini gerçekleştirmiştir. Daha sonra müzik öğretmenliği yapmış ve özel dersler vermiştir. Aynı zamanda o dönemde profesyonel bir futbolcu olan Baha Galatasaray'a transfer olacakken ani bir kararla futbolu bırakıp tamamen müziğe yönelmiştir. Albüm çıkarıncaya kadar, yurdun değişik yerlerinde çok değerli müzisyenlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda besteci kimliği olan Baha'nın birçok şarkısı diğer sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Kadife sesli sanatçı olarak gönüllerde taht kurmuş, Romantik prens olarak anılmıştır. Öyle ki aşk şarkıları denince ilk akla gelen isim olmuştur. Sanatçı, 1999 Haziran ayında Aşkın Tebessümü adlı ilk albümünü çıkarmıştır. Aşkın Tebessümü albümü yakaladığı yüksek satış grafiğinden dolayı birçok ödül almıştır. Aynı zamanda Baha'yada yılın sanatçısı ödülünü getirmiştir. 2000 Aralık'ında Aşk Olmazsa adlı 2. albümünü çıkarmış ve bu albümde makamsal öğeler içeren "Canım Sevgilim" adlı hit şarkısı ile dinleyici kitlesini genişletmiştir. 23 Ocak 2003 günü Aşk Acısı adlı üçüncü albümünü çıkararak kendi tanımıyla üçlemesini tamamlamıştır. 2003 yazında "Aşkın Tebessümü", "Aşk Olmazsa" ve "Aşk Acısı Konserleri" adı altında Türkiye ve Avrupa turnesi gerçekleştirmiştir.

Daha sonra sırasıyla;13 Nisan 2005'te Aşk Rüzgarı,14 Mart 2007'de Aşk Yemini,16 Mayıs 2008'de Firari Aşk, 2010 yılında Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman, 2013 yılında Aşk Baha'ne ve son olarak 2017 yılında çıkardığı Aşk'a Devam albümlerinin ardından müzik kariyerine devam etmektedir.

22 Mayıs 2017 tarihinde, Yunanistan'ın Rodop ilindeki, 17. Yassıköy Belediyesi Kiraz Festivali'ne katılmıştır.

BAHA ALBÜMLERİ