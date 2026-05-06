Cumhuriyet Gazetesi Logo
Huzurevlerine kabul yaşı 60'tan 70'e yükseltildi

Huzurevlerine kabul yaşı 60'tan 70'e yükseltildi

6.05.2026 12:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Huzurevlerine kabul yaşı 60'tan 70'e yükseltildi

Yeni yönetmelikle huzurevlerine giriş yaşı 60'tan 70'e yükseltildi. 60-70 yaş arası ise engelli raporu olması halinde huzurevine kabul edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın  ‘Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre huzurevi kabul sürecinde 60 yaş olan yaş sınırı 70 ve üzerine çıkarıldı. 60 ile 70 yaş arasındakiler yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları halinde huzurevine kabul edilecek.

Bakanlık kurum bakımına erişimde getirilen ‘risk esaslı önceliklendirme sistemi’yle ihmal, istismar veya bakıma erişimi bulunmayan yaşlıların hizmetlere daha hızlı ve öncelikli ulaşmasının sağlanacağını öne sürdü.

BAKIM BİRİMLERİNE KADEME

Yönetmelikle, ilgili yaş aralığındaki yurttaşların fiziksel ve zihinsel durumuna göre bakım birimleri kademelere ayırıldı. Buna göre "bağımsız ve aktif yaşlılar", "gözetim gerektiren yaşlılar", "doğrudan bakım desteği gerekten yaşlılar" ve "ileri destek gereken yaşlılar" olmak üzere 4 farklı birim oluşturuldu.

DİN GÖREVLİSİ DE OLACAK

Yönetmelikle huzurevlerinde, yaşlanma süreci uzmanları yani gerontologlar görevlendirilecek. Ayrıca, yaşlanmaya bağlı fiziksel, zihinsel veya sosyal kısıtlamalar yaşayan bireyler için ergoterapistler de olacak. Yine huzurevlerinde konuşma ve dil terapisti ile fizyoterapi teknikerleri de görev yapacak.

Huzurevlerinde ayrıca "manevi destek hizmetleri" de bulunacak. Bu kapsamda din görevlisi sohbet, dua, değerler eğitimi gibi hizmetler verecek.

İlgili Konular: #bakımevi #huzurevi

İlgili Haberler

Türkiye yoksullukta Avrupa birincisi: 25 milyon kişi risk altında
Türkiye yoksullukta Avrupa birincisi: 25 milyon kişi risk altında Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon kıskacında her geçen gün alım gücü eriyen Türkiye, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki nüfus oranıyla Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Eurostat’ın yayımladığı son rapor, 25 milyonu aşkın yurttaşın maddi yoksunlukla karşı karşıya olduğunu belgelerken asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasıyla derinleşen geçim krizini ortaya koydu.
Türkiye’de milyonlar risk altında... Yoksulluk sağlığı vuruyor: Akciğer hastalıklarında dikkat çeken tablo
Türkiye’de milyonlar risk altında... Yoksulluk sağlığı vuruyor: Akciğer hastalıklarında dikkat çeken tablo Yoksulluk sadece sofrayı değil, akciğerleri de vuruyor. Her yeni araştırma sağlığın sınıfsal boyutunu bir kez daha kanıtlıyor.
Açlık ve yoksulluk sınırı Meclis gündeminde: CHP'den, Mehmet Şimşek'e 19 soru
Açlık ve yoksulluk sınırı Meclis gündeminde: CHP'den, Mehmet Şimşek'e 19 soru CHP'li Sezgin Tanrıkulu, iktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucunda hane halkı borçluluğunun tarihi seviyelere ulaştığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Türkiye genelinde, son 5 yıl itibarıyla hane halkı borçluluğunun (bireysel kredi, kredi kartı ve diğer tüketici borçları) toplam tutarı yıllar bazında ne kadardır? Bu borçların gelir gruplarına göre dağılımı nasıldır? Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı kaçtır" diye sordu.