Huzurevlerine kabul yaşı 60'tan 70'e yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre huzurevi kabul sürecinde 60 yaş olan yaş sınırı 70 ve üzerine çıkarıldı. 60 ile 70 yaş arasındakiler yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları halinde huzurevine kabul edilecek.

Bakanlık kurum bakımına erişimde getirilen ‘risk esaslı önceliklendirme sistemi’yle ihmal, istismar veya bakıma erişimi bulunmayan yaşlıların hizmetlere daha hızlı ve öncelikli ulaşmasının sağlanacağını öne sürdü.

BAKIM BİRİMLERİNE KADEME

Yönetmelikle, ilgili yaş aralığındaki yurttaşların fiziksel ve zihinsel durumuna göre bakım birimleri kademelere ayırıldı. Buna göre "bağımsız ve aktif yaşlılar", "gözetim gerektiren yaşlılar", "doğrudan bakım desteği gerekten yaşlılar" ve "ileri destek gereken yaşlılar" olmak üzere 4 farklı birim oluşturuldu.

DİN GÖREVLİSİ DE OLACAK

Yönetmelikle huzurevlerinde, yaşlanma süreci uzmanları yani gerontologlar görevlendirilecek. Ayrıca, yaşlanmaya bağlı fiziksel, zihinsel veya sosyal kısıtlamalar yaşayan bireyler için ergoterapistler de olacak. Yine huzurevlerinde konuşma ve dil terapisti ile fizyoterapi teknikerleri de görev yapacak.

Huzurevlerinde ayrıca "manevi destek hizmetleri" de bulunacak. Bu kapsamda din görevlisi sohbet, dua, değerler eğitimi gibi hizmetler verecek.