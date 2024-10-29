Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:51

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:51

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan Emeklilere Pazar Desteği başlıyor. Peki, İBB pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB pazar desteği başvuru şartları neler?

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında olacak. 10.000 TL’lik Pazar Desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek. İBB Pazar Desteği ödemelerinin kasım ve aralık aylarında yapılması hedeflendi.

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen emekliler; İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden İBB Pazar Desteği başvurusu yapabilir.

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten yararlanmak isteyen emekliler için İBB Pazar Desteği başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olunması

60 yaş ve üstü emekli olunması

İstanbul’da ikamet edilmesi

Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması

Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması

Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması