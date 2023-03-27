İbn-İ Sina'nın Ramazan için özel reçetesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 23:05

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 23:05

İbn-i Sina'nın yüz yıllar öncesinden insanlığa sunduğu öğütler bugün bile herkesi şaşırtmaktadır. Bir çok uzman tarafından o reçeteler kullanılmaktadır.

İbn-i Sina'nın 850 yıl önce tavsiye ettiği Ramazan reçetesi Ramazan ayıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden Ramazan ayında yaşanacak olan susuzluk ve açlık için verdiği 3 besine sofranızda yer vermelisiniz.

İşte bilmeniz gereken o mucize yiyecekler!

Demirhindi, Kayısı kompostosu, Armut.



Kayısı Kompostosu peki nasıl yapıluyor?



Kayısı Kompostosu için Malzeme Listesi

1 kg olgunlaşmış taze kayısı

6 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı karanfil

3 adet çubuk tarçın

Kayısı Kompostosu Nasıl Yapılır?

Kayısıları yıkayalım.

Suyu ve şekeri tencereye koyup kaynaması için ocağa alalım.

Kaynayana suyun içine kayısıları atıp 10 dakika kadar pişirelim.

Eğer kayısılar yumuşamamışsa 5 dakika daha kaynatalım.

Atlını kapatınca karanfil ve tarçın ilavesini yapalım.

Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakalım.

Afiyet Olsun.

Demirhindi Şerbeti Nasıl Yapılır?

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Demirhindi şerbetinin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

500 g demirhindi (Ayıklanmış ve 1 gece boyunca suda ıslatılmış)

1/2 adet limon (Dilimlenmiş)

4 adet tarçın çubuğu

2 adet zencefil köku¨

5 adet karanfil

5 adet kakule

8 çorba kaşığı bal

5 l Su





DEMİRHİNDİ ŞERBETİNİN HAZIRLANIŞI

Demirhindiyi tencereye alarak su ilave edin ve kaynatın. İyice kaynamaya başladığında karanfil, kakule, zencefil, çubuk tarçın ve limonu ekleyip karıştırarak 5 dakika daha kaynatın.

Karışım birbirini bulduğunda ocaktan alarak ılınmaya bırakın.

Şerbetin sıcaklığı 70 dereceye du¨şu¨nce balı da ilave edin ve 8 saat su¨reyle dinlenmeye bırakın.

Buz ilave ederek soğuk servis edin.