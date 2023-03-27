İbn-İ Sina'nın Ramazan için özel reçetesi ortaya çıktı
Ramazan ayı ile birlikte dok tutan besinler bir çok kişi tarafından araştırılıyor. İbn-i Sina'nın yüz yıllar önce oluşturduğu özel reçete son dönemin en popüler reçetesi arasında yer alıyor.
İbn-i Sina'nın yüz yıllar öncesinden insanlığa sunduğu öğütler bugün bile herkesi şaşırtmaktadır. Bir çok uzman tarafından o reçeteler kullanılmaktadır.
İbn-i Sina'nın 850 yıl önce tavsiye ettiği Ramazan reçetesi Ramazan ayıyla birlikte tekrar gündeme geldi.
İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden Ramazan ayında yaşanacak olan susuzluk ve açlık için verdiği 3 besine sofranızda yer vermelisiniz.
İşte bilmeniz gereken o mucize yiyecekler!
Demirhindi, Kayısı kompostosu, Armut.
Kayısı Kompostosu peki nasıl yapıluyor?
Kayısı Kompostosu için Malzeme Listesi
1 kg olgunlaşmış taze kayısı
6 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı karanfil
3 adet çubuk tarçın
Kayısı Kompostosu Nasıl Yapılır?
Kayısıları yıkayalım.
Suyu ve şekeri tencereye koyup kaynaması için ocağa alalım.
Kaynayana suyun içine kayısıları atıp 10 dakika kadar pişirelim.
Eğer kayısılar yumuşamamışsa 5 dakika daha kaynatalım.
Atlını kapatınca karanfil ve tarçın ilavesini yapalım.
Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakalım.
Afiyet Olsun.
Demirhindi Şerbeti Nasıl Yapılır?
Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Demirhindi şerbetinin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif
500 g demirhindi (Ayıklanmış ve 1 gece boyunca suda ıslatılmış)
1/2 adet limon (Dilimlenmiş)
4 adet tarçın çubuğu
2 adet zencefil köku¨
5 adet karanfil
5 adet kakule
8 çorba kaşığı bal
5 l Su
DEMİRHİNDİ ŞERBETİNİN HAZIRLANIŞI
Demirhindiyi tencereye alarak su ilave edin ve kaynatın. İyice kaynamaya başladığında karanfil, kakule, zencefil, çubuk tarçın ve limonu ekleyip karıştırarak 5 dakika daha kaynatın.
Karışım birbirini bulduğunda ocaktan alarak ılınmaya bırakın.
Şerbetin sıcaklığı 70 dereceye du¨şu¨nce balı da ilave edin ve 8 saat su¨reyle dinlenmeye bırakın.
Buz ilave ederek soğuk servis edin.
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