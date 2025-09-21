Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi 21 Eylül 2025’te saat 10.00’da başlayarak CHP adayı İbrahim Kahraman ile AKP adayı İbrahim Akın arasında gerçekleşti. Peki, İbrahim Kahraman kimdir? Bayrampaşa belediye başkanvekili adayı İbrahim Kahraman kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM KAHRAMAN KİMDİR?

1958 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa’da, liseyi Şişli’de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı. Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa’da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Kahraman, iki çocuk babasıdır.