İbrahim Saraçoğlu'ndan sihirli kür: Sabah yorgun uyanmak tarihe karışıyor

Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:25

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:25

Karaciğer yağlanması kürünü paylaşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, “8 saat uyku uyuduğunuz halde hala yorgun uyanıyorsanız çok büyük bir ihtimalle karaciğeriniz yağlanmış demektir” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu karaciğer yağlanması hakkında, "Karaciğerin sağlıklı çalışabilmesi için en önemli kür maydanoz limon kürüdür, bunu unutmayın. Bu kür, karaciğerde birikmiş toksinleri atar, karaciğer yağlanmasını kesin olarak ortadan kaldırır. Sporla, diyetle başaramadığınız durumlarda maydanoz limon kürü imdadınıza yetişir. Karaciğer ne kadar yağlı ise kalp krizi geçirme riskiniz de o kadar yüksektir. Ben yılda 2 kez 15'er gün bu kürü yapıyorum. Bu adeta bir mucize" diyor.

MAYDANOZ KÜRÜ TARİFİ

15 ila 16 adet saplı maydanoz, 1 adet limon ve 1 su bardağı (200 ml) su robota atılarak çekilir. Elde edilen yeşil posalı karışım sabah aç karnına içilmeli. Bu kürü 15 gün boyunca yapmalısınız.