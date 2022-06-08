08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:40

İbrahim Selim ile Bu Gece, her hafta sürpriz bir konuğun katıldığı programda müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına değiniliyor. İbrahim Selim ile Bu Gece tamamen organik ve glütensiz olup gönül rahatlığıyla tüketilebilir! İbrahim Selim ile Bu Gece FOX’de mi yayımlanacak? İbrahim Selim ile Bu Gece nerede yayımlanacak? İbrahim Selim ile Bu Gece programı bitti mi?

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE FOX TV'YE Mİ GEÇTİ?

İbrahim Selim’in renkli sunumu, birbirinden değerli konukları ve dinamik seyircisiyle dosta kahkaha, düşmana elem veriyor. “İbrahim Selim ile Bu Gece” her Pazartesi %100 Studio sahnesinde seyircileriyle buluşuyor.

Pazartesi günleri İbrahim Selim’in renkli sunumu ve birbirinden değerli sürpriz konukları ile %100 Studio’da dosta kahkaha, düşmana elem veren eşsiz program Çarşamba günleri Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanıyordu. "İbrahim Selim ile Bu Gece" FOX Tv'ye transfer oldu. "İbrahim Selim ile Bu Gece" her hafta Fox Tv'de seyircileriyle buluşacak.