İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim, Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu bölümü neden yayımlamadı?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:22

'Bu Gece' programını hazırlayıp sunan İbrahim Selim, Hasan Can Kaya'yı konuk aldığı programı yayımlamayınca gündeme geldi.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu olan İbrahim Selim aslen Artvinli'dir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Selim, 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı. Bir süre Ankara'da yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Selim reklam filmlerinde ve dizilerde yer aldı. Seslendirme de yapan İbrahim Selim z 2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı.

2019 yılında sahnelenmeye başlanan, Alice Müzikali'nde Kral rolünü üstlenen Selim, İbrahim Selim İle Bu Gece programını sunuyor.

İBRAHİM SELİM'İN OYNADIĞI DİZİLER

2005-Ne Seninle Ne Sensiz

2007-Ters Yüz

2007-Zoraki Koca

2008-Vurgun

2009-Aynadaki Düşman

2011-Leyla ile Mecnun

2012-Çıplak Gerçek

2012-Şubat

2013-Fatih

2014-Ulan İstanbul

2015-Poyraz Karayel

2015-Güllerin Savaşı

2017-Hayati ve Diğerleri

2018-Şahsiyet

2022-Uysallar

İBRAHİM SELİM'İN OYNADIĞI FİLMLER

2006-Sınav

2007-Sis ve Gece

2011-Canavarlar Sofrası

2013-Kusursuzlar

2015-Yok Artık

2016-Rüya

2017-İşe Yarar Bir Şey

2017-Çat Kapı Aşk

2018-Ölümlü Dünya

2018-Son Çıkış

İBRAHİM SELİM, HASAN CAN KAYA'NIN KONUK OLDUĞU BÖLÜMÜ NEDEN YAYIMLANMADI?

'İbrahim Selim ile bu gece'nin bu haftaki konuğu Hasan Can Kaya'ydı. Hasan Can Kaya ile çekilen bölümün fotoğrafları sosyal medyada da yayınlandı. Ancak bölüm yayımlanmadı. İddialara göre, Hasan Can Kaya, çekim esnasında formatın aksine davranışlar sergiledi ve seyircilerle tartışma içine girdi. İbrahim Selim, Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti.