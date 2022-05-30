İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim, Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu bölümü neden yayımlamadı?
Bu Gece programını hazırlayıp sunan İbrahim Selim, Hasan Can Kaya ile çekilen bölümü yayımlamaması nedeniyle gündeme geldi. İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında?
'Bu Gece' programını hazırlayıp sunan İbrahim Selim, Hasan Can Kaya'yı konuk aldığı programı yayımlamayınca gündeme geldi.
İBRAHİM SELİM KİMDİR?
1979 Ankara doğumlu olan İbrahim Selim aslen Artvinli'dir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Selim, 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı. Bir süre Ankara'da yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Selim reklam filmlerinde ve dizilerde yer aldı. Seslendirme de yapan İbrahim Selim z 2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı.
2019 yılında sahnelenmeye başlanan, Alice Müzikali'nde Kral rolünü üstlenen Selim, İbrahim Selim İle Bu Gece programını sunuyor.
İBRAHİM SELİM'İN OYNADIĞI DİZİLER
2005-Ne Seninle Ne Sensiz
2007-Ters Yüz
2007-Zoraki Koca
2008-Vurgun
2009-Aynadaki Düşman
2011-Leyla ile Mecnun
2012-Çıplak Gerçek
2012-Şubat
2013-Fatih
2014-Ulan İstanbul
2015-Poyraz Karayel
2015-Güllerin Savaşı
2017-Hayati ve Diğerleri
2018-Şahsiyet
2022-Uysallar
İBRAHİM SELİM'İN OYNADIĞI FİLMLER
2006-Sınav
2007-Sis ve Gece
2011-Canavarlar Sofrası
2013-Kusursuzlar
2015-Yok Artık
2016-Rüya
2017-İşe Yarar Bir Şey
2017-Çat Kapı Aşk
2018-Ölümlü Dünya
2018-Son Çıkış
İBRAHİM SELİM, HASAN CAN KAYA'NIN KONUK OLDUĞU BÖLÜMÜ NEDEN YAYIMLANMADI?
'İbrahim Selim ile bu gece'nin bu haftaki konuğu Hasan Can Kaya'ydı. Hasan Can Kaya ile çekilen bölümün fotoğrafları sosyal medyada da yayınlandı. Ancak bölüm yayımlanmadı. İddialara göre, Hasan Can Kaya, çekim esnasında formatın aksine davranışlar sergiledi ve seyircilerle tartışma içine girdi. İbrahim Selim, Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti.
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