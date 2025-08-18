İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu: Kumanda fırlattı, mahkeme 'silah' saydı!

Geçen yıl yaz aylarında Bodrum’daki bir evde yapılan kahvaltı sırasında patlak verdi.

Soruşturma dosyasına göre, baba-kız arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Çıtak’ın, tartışma esnasında babasına ağır hakaretler ettiği ve masadaki televizyon kumandasını Tatlıses’e fırlattığı iddia edildi.

Kumanda Tatlıses’e isabet etmedi, ancak evde bulunan çalışanların ifadeleriyle olay doğrulandı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Tatlıses, çalışanlarına “evden çıkarın” talimatı verdi.

KUMANDA FIRLATTI, MAHKEME 'SİLAH' SAYDI

Sabah'ta yer alan habere göre olayın ardından Tatlıses, kızından şikâyetçi oldu, ancak daha sonra bu şikâyetinden vazgeçti. Buna rağmen savcılık, olayın kamu davası kapsamında olduğunu belirterek dosyayı kapatmadı. Kumanda ‘Silah’ sayıldı.

Türk Ceza Kanunu’na göre televizyon kumandası, “silah” olarak kabul edildi. Savcılık, Çıtak’ın eylemini “silahla yaralamaya teşebbüs” olarak nitelendirdi.

İddianamede, Dilan Çıtak’ın ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisi de yer aldı. Hazırlanan dosya, kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye gönderildi.